VIDEO Faza zilei: Un șobolan a întrerupt meciul de fotbal dintre Țara…

Courtois, portarul celor de la Real Madrid, în momentul în care a încercat să prindă un șobolan care a intrat pe teren.
Courtois incercand sa prinda sobolanul / Sursa foto: captură YouTube

VIDEO Faza zilei: Un șobolan a întrerupt meciul de fotbal dintre Țara Galilor și Belgia

Partida dintre Țara Galilor și Belgia (victorie a oaspeților cu 4-2) a avut parte și de un moment aparte: duelul a fost întrerupt câteva momente pentru că pe teren și-a făcut apariția un șobolan, transmite BBC.

Thibaut Courtois, portarul Belgiei și al celor de la Real Madrid, a încercat fără succes să prindă resectivul șobolan care a întrerupt duelul contând pentru preliminariile CM de fotbal din 2026.

Totul s-a întâmplat pe stadionul Cardiff City, iar momentul a produs multe zâmbete în tribune.

În cele din urmă, oaspetele a fost condus în afara terenului de jucătorul galez Brennan Johnson. Șobolanul a părăsit terenul de joc în uralele fanilor prezenți la meci.

