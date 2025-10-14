VIDEO Faza zilei: Un șobolan a întrerupt meciul de fotbal dintre Țara Galilor și Belgia
Partida dintre Țara Galilor și Belgia (victorie a oaspeților cu 4-2) a avut parte și de un moment aparte: duelul a fost întrerupt câteva momente pentru că pe teren și-a făcut apariția un șobolan, transmite BBC.
Thibaut Courtois, portarul Belgiei și al celor de la Real Madrid, a încercat fără succes să prindă resectivul șobolan care a întrerupt duelul contând pentru preliminariile CM de fotbal din 2026.
Totul s-a întâmplat pe stadionul Cardiff City, iar momentul a produs multe zâmbete în tribune.
În cele din urmă, oaspetele a fost condus în afara terenului de jucătorul galez Brennan Johnson. Șobolanul a părăsit terenul de joc în uralele fanilor prezenți la meci.
Rat vs Courtouis, Rat wins 😂🐀 #wales #belgium #football #ratgate pic.twitter.com/coVfl2OpXP
— Beth Fisher (@BethFisherSport) October 13, 2025
Thibaut Courtois trying to catch a rat 🐀 pic.twitter.com/M4hIgOTNsR
— Madrid Zone (@theMadridZone) October 13, 2025
🤣🐀 ¡Courtois se enfrenta a una rata! 🐀🤣
📸 La imagen más surrealista durante el Gales-Bélgica, YA en MEGA. pic.twitter.com/NWkmI80KP4
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2025
