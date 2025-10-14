VIDEO O nouă strângere de mână mai puţin obişnuită între Macron şi Trump se viralizează pe reţelele sociale

Preşedinţii american şi francez au avut o strângere de mână îndelungată când s-au întâlnit, luni, la summitul pentru Gaza din Egipt, gestul oarecum nefiresc atrăgând atenţia, iar momentul s-a viralizat rapid pe reţelele sociale, transmite News.ro.

Timp de aproape 30 de secunde, Emmanuel Macron şi Donald Trump şi-au strâns mâinile în faţa presei la Sharm el-Sheikh. Strângerea de mână s-a transformat într-o adevărată încleştare între cei doi preşedinţi în timp ce discutau, amintind de o scenă similară de la sfârşitul anului 2024, cu ocazia redeschiderii catedralei Notre-Dame din Paris, dar şi de momentul când cei doi s-au întâlnit prima dată la Casa Albă, în 2017.

Pe reţelele sociale, momentul a fost transformat într-un prilej de amuzament cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Nu este prima dată când preşedintele Franţei este „victima” unor strângeri de mână ciudate din partea liderilor cu care se întâlneşte. În mai anul acesta, la summitul Comunităţii Politice Europene care a s-a ţinut la Tirana, în Albania, preşedintele francez Emmanuel Macron şi omologul său turc Recep Tayyip Erdogan au avut cea mai ciudată strângere de mână, care a stârnit mare vâlvă.

Pe de altă parte, atunci când o vânătaie mare a fost observată pe mâna dreaptă a lui Donald Trump – coincidenţă, tot în timpul unei strângeri de mână cu Emmanuel Macron, în februarie anul acesta – Casa Albă a dat vina pe faptul că preşedintele trebuie să dea mâna cu foarte multe persoane.