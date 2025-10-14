G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO O nouă strângere de mână mai puţin obişnuită între Macron şi…

Macron, Trump, strângere de mână
Screenshot X

VIDEO O nouă strângere de mână mai puţin obişnuită între Macron şi Trump se viralizează pe reţelele sociale

Articole14 Oct • 78 vizualizări 0 comentarii

Preşedinţii american şi francez au avut o strângere de mână îndelungată când s-au întâlnit, luni, la summitul pentru Gaza din Egipt, gestul oarecum nefiresc atrăgând atenţia, iar momentul s-a viralizat rapid pe reţelele sociale, transmite News.ro.

Timp de aproape 30 de secunde, Emmanuel Macron şi Donald Trump şi-au strâns mâinile în faţa presei la Sharm el-Sheikh. Strângerea de mână s-a transformat într-o adevărată încleştare între cei doi preşedinţi în timp ce discutau, amintind de o scenă similară de la sfârşitul anului 2024, cu ocazia redeschiderii catedralei Notre-Dame din Paris, dar şi de momentul când cei doi s-au întâlnit prima dată la Casa Albă, în 2017.

 


Pe reţelele sociale, momentul a fost transformat într-un prilej de amuzament cu ajutorul inteligenţei artificiale.

 

 


Nu este prima dată când preşedintele Franţei este „victima” unor strângeri de mână ciudate din partea liderilor cu care se întâlneşte. În mai anul acesta, la summitul Comunităţii Politice Europene care a s-a ţinut la Tirana, în Albania, preşedintele francez Emmanuel Macron şi omologul său turc Recep Tayyip Erdogan au avut cea mai ciudată strângere de mână, care a stârnit mare vâlvă.

Pe de altă parte, atunci când o vânătaie mare a fost observată pe mâna dreaptă a lui Donald Trump – coincidenţă, tot în timpul unei strângeri de mână cu Emmanuel Macron, în februarie anul acesta – Casa Albă a dat vina pe faptul că preşedintele trebuie să dea mâna cu foarte multe persoane.

 

@brutamerica French President Macron and Trump shared a (very) long handshake at the signing of the Israel–Gaza peace agreement in Egypt. They have a history of awkward handshakes… Footage from Brut. journalist: Rémy Buisine #macron #trump #worldnews #news #usnews ♬ Funny video „Carmen Prelude” Arranging weakness(836530) – yo suzuki(akisai)

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump l-a numit pe Viktor Orban un lider fantastic: „Mulţi nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează”

Articole14 Oct • 77 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Faza zilei: Un șobolan a întrerupt meciul de fotbal dintre Țara Galilor și Belgia

Articole, Sportz14 Oct • 185 vizualizări
0 comentarii

Trump confirmă că-l primeşte pe Zelenski vineri, la Casa Albă

Articole14 Oct • 202 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.