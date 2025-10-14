Paris Fashion Week aproape egalează Festivalul de la Cannes ca impact mediatic

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Datele preliminare publicate de Launchmetrics arată că valul de noi directori creativi, de la Chanel, Dior, Balenciagași alte case de modă a alimentat o creștere uriașă a vizibilității pe rețelele sociale, conform WWD.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

A spune că cea mai recentă Săptămână a Modei de la Paris a fost spectaculoasă ar fi o subestimare.

La doar 48 de ore după încheiere, evenimentul a generat 1,1 miliarde de dolari în “media impact value” (MIV), aproape egalând ediția din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit datelor preliminare publicate luni de Launchmetrics.

Compania de analiză a precizat că această cifră confirmă „transformarea Săptămânii Modei de la Paris dintr-un eveniment profesional într-un moment cultural-cheie al anului”.

Firma a explicat că „impactul fără precedent” al acestei ediții se datorează faptului că cel puțin opt mari case de modăau prezentat noi directori creativi, printre care Dior, Chanel, Balenciaga, Maison Margiela, Loewe și Jean Paul Gaultier.

Într-adevăr, colecția de debut a lui Jonathan Anderson pentru Dior, prezentată pe 1 octombrie, a generat o valoare mediatică mai mare decât 96% dintre show-urile din calendarul oficial al PFW, care s-a deschis pe 29 septembrie cu Weinsanto și s-a încheiat pe 7 octombrie cu Meryll Rogge.

Debutul lui Matthieu Blazy la Chanel a produs un impact mai mare decât 92% dintre show-uri, iar prima colecție de womenswear semnată de Pierpaolo Piccioli pentru Balenciaga a depășit 89% dintre prezentări ca valoare mediatică.

Launchmetrics a remarcat că implicarea vedetelor a amplificat considerabil efectul acestor debuturi.

O postare a actriței și cântăreței Rebecca Patricia Armstrong (cunoscută sub numele Becky), despre show-ul lui Blazy din 6 octombrie, a generat 1,5 milioane de dolari în MIV, iar o postare pre-show a membrei Blackpink, Jisoo, despre colecția Dior semnată de Anderson, a adus 1,4 milioane de dolari în MIV.

Valoarea MIV, proprietară Launchmetrics, măsoară impactul total al mențiunilor media relevante, online, în social media și în presa scrisă incluzând conținutul plătit, propriu și obținut organic.

Un raport complet privind rezultatele Săptămânii Modei de la Paris urmează să fie publicat ulterior.