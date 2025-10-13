VIDEO O femeie şi un copil în cărucior, loviţi pe șoseaua Berceni din Capitală de un autoturism condus de un tânăr / Femeia a murit / Copilul a fost transportat la spital

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O femeie de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat la spital.

Accidentul a avut loc, luni după-amiază, pe şoseaua Berceni, nr. 50.

”Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Traficul rutier în zonă este dirijat de poliţiştii rutieri, pe șoseaua Berceni, pe sensul de mers către Centura Bucureştiului.