VIDEO Pictură murală de 10 etaje realizată la Reșița / Autorul creației de mari dimensiuni este italianul Francesco Millo, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai genului din lume

O operă de artă monumentală de mari dimensiuni a fost finalizată luni, 13 octombrie, în orașul Reșița de către artistul italian Francesco Millo, celebru în întreaga lume pentru astfel de capodopere.

Pictura murală a fost realizată de artistul italian după două săptămâni de muncă, scrie reper24.ro.

Potrivit organizatorilor evenimentului, opera se dorește a fi un simbol al renașterii orașului.

Lucrarea lui Millo a costat 7.000 de euro. Artistul și-a plătit singur asistentul (un spaniol pe nume David) și costurile aferente, estimate la circa 2.000 de euro.

Cu noua lucrare de artă, orașul Reșița ajunge la un număr impresionant de 21 de lucrări murale în zonele de mare trafic, realizate de nume precum Paula Delfin (Mexic), Mateus Bailon (Brazilia) și Brothers of Light (Israel).