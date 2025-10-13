G4Media.ro
VIDEO Pictură murală de 10 etaje realizată la Reșița / Autorul creației…

pictură murală Reșița
Sursa foto Petre Dalea

VIDEO Pictură murală de 10 etaje realizată la Reșița / Autorul creației de mari dimensiuni este italianul Francesco Millo, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai genului din lume

Articole13 Oct 0 comentarii

O operă de artă monumentală de mari dimensiuni a fost finalizată luni, 13 octombrie, în orașul Reșița de către artistul italian Francesco Millo, celebru în întreaga lume pentru astfel de capodopere.

Pictura murală a fost realizată de artistul italian după două săptămâni de muncă, scrie reper24.ro.

pictură murală Reșița
Sursa foto Petre Dalea

Potrivit organizatorilor evenimentului, opera se dorește a fi un simbol al renașterii orașului.

Lucrarea lui Millo a costat 7.000 de euro. Artistul și-a plătit singur asistentul (un spaniol pe nume David) și costurile aferente, estimate la circa 2.000 de euro.

pictură murală Reșița
Sursa foto Petre Dalea

Cu noua lucrare de artă, orașul Reșița ajunge la un număr impresionant de 21 de lucrări murale în zonele de mare trafic, realizate de nume precum Paula Delfin (Mexic), Mateus Bailon (Brazilia) și Brothers of Light (Israel).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

