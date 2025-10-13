OFICIAL: Sorin Grindeanu propune eliminarea termenului ”progresist” din statutul PSD și includerea ”valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român” / PSD încearcă să recupereze electoratul de la AUR

UPDATE Ora 18.36: Sorin grindeanu a confirmat, luni seara, că a propus o „modificare esențială” a Statutului PSD, care „clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară”.

„Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român.

Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, susține Grindeanu.

Textul propus spre adoptate al Articolului 8 din Statut:

„Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.”

Știrea inițială: Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD și unicul candidat la șefia partidului la viitorul congres din 7 noiembrie, a propus în ședința de luni a conducerii ca termenul ”progresist” să fie eliminat din statutul PSD, au declarat pentru G4Media surse din partid. Reamintim că PSD e membru al Partidului Socialiștilor Europeni, care promovează politici progresiste în ce privește recunoașterea diversității culturale și religioase, drepturile minorităților sexuale etc.

Termenul ”progresist” a fost folosit de liderii PSD cu conotație peiorativă la adresa USR, partid acuzat de social-democrați că promovează agenda progresistă europeană ce presupune sprijin pentru minoritățile sexuale.

Grindeanu a mai propus în ședința Consiliului Politic Național și includerea ”valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român” în statutul PSD.

De asemenea, Sorin Grindeanu a mai propus ca în statutul PSD să fie adăugată o sintagmă despre atașamentul partidului față de cooperarea euro-atlantică, în plus față de orientarea pro-europeană care există în actualul statut.

Ambele modificări ar urma să fie votate la congresul din 7 noiembrie.

Sorin Grindeanu nu s-a remarcat în cariera politică prin atașament față de valorile conservatoare sau religioase.

Modificările propuse de Sorin Grindeanu vin pe fondul pierderii masive de electorat în favoarea AUR, partidul extremist condus de George Simion.

AUR a crescut inclusiv prin propaganda politică care exaltă valorile naționale și religioase, dar și intoleranța față de minoritățile de orice fel.

Cel mai recent sondaj INSCOP, dat publicității luni, arată că AUR este constant la 40%, în timp ce PSD este la 17% din preferințele electoratului.

Cum arată acum Articolul 8 din statutul PSD:

(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti.

Cum a propus Sorin Grindeanu să fie modificat Articolul 8:

(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.