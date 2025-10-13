Secretarul Trezoreriei SUA spune că închiderea guvernului federal începe să afecteze economia americană

Încetarea funcţionării Guvernului federal al SUA începe să aibă un impact asupra economiei, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în condiţiile în care această închidere a ajuns în cea de a 13-a zi, informează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Situaţia devine serioasă. Începe să afecteze economia reală”, a declarat Scott Bessent pentru Fox Business Network, fără a oferi mai multe detalii.

Bessent a adăugat că, pentru a plăti salariilor membrilor forţelor armate, Guvernul american a fost nevoit să amâne plăţile către alţi angajaţi şi servicii federale, precum cei de la Muzeul Smithsonian şi Grădina Zoologică Naţională.

„Suntem obligaţi să schimbăm lucrurile. Trebuie să trimitem lucrătorii în şomaj tehnic aici, în Washington D.C., şi în întreaga ţară”, a spus Bessent. Acesta şi-a reiterat declaraţiile anterioare conform cărora închiderea blochează ajutorul american pentru fermieri.

Datele statistice oficiale ale Trezoreriei SUA vor fi, de asemenea, publicate după încetarea închiderii, a adăugat Scott Bessent.

Începând din octombrie, republicanii lui Donald Trump şi opoziţia democrată se află într-un impas în Congres, incapabili să ajungă la un acord asupra unui nou buget. Începând de atunci, Guvernul federal se află într-o stare de blocare, cu sute de mii de funcţionari publici în şomaj tehnic.

Lipsite de fonduri, muzeele publice din Washington au fost nevoite să-şi închidă porţile duminică pe durata blocării bugetare. Unele parcuri naţionale, cum ar fi Parcul Naţional Carlsbad Caverns din New Mexico (sud-vest), au fost, de asemenea, inaccesibile vizitatorilor de la începutul blocării. Iar în aeroporturi, îngrijorarea creşte cu privire la cozile tot mai mari din cauza absenteismului tot mai accentuat în rândul controlorilor de trafic aerian şi al ofiţerilor de securitate a transporturilor.

Fie că sunt temporar şomeri sau nu, aproximativ două milioane de angajaţi federali nu îşi vor primi salariile în timp ce blocada continuă.