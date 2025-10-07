G4Media.ro
Un parc acvatic din Canada ameninţă că va eutanasia 30 de belugi…

Sursa foto: Hot Pink Dolphins via CNN

Un parc acvatic din Canada ameninţă că va eutanasia 30 de belugi dacă guvernul federal nu îi acordă fonduri de urgenţă până la sfârşitul zilei de marţi

Un parc acvatic din Canada a ameninţat că va eutanasia cele 30 de belugi pe care le ţine încă în captivitate, dacă guvernul federal nu îi acordă fonduri de urgenţă până la sfârşitul zilei de marţi, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Parcul Marineland, aflat în apropiere de Cascada Niagara (Ontario) şi închis în 2024, susţine că nu mai dispune de resurse financiare pentru a asigura îngrijirea necesară supravieţuirii acestor mamifere marine, care pot ajunge până la cinci metri lungime.

Parcul solicitase recent permisiunea de a trimite ultimele sale cetacee la parcul de distracţii Chimelong Ocean Kingdom din China, însă guvernul canadian a respins cererea, refuzând ca aceste mamifere să fie din nou exploatate pentru divertisment.

Într-o scrisoare trimisă guvernului federal vineri, conducerea parcului a cerut ajutor financiar de urgenţă.

Dacă guvernul federal refuză şi menţine interdicţia de export a balenelor până la 7 octombrie, Marineland afirmă că va fi nevoit „să ia decizia sfâşietoare de a le eutanasia”, se arată în scrisoarea citată de Radio Canada şi The New York Times.

„Dacă nu primim un răspuns până la această dată, nu vom putea decât să presupunem că răspunsurile la solicitările noastre sunt negative. Într-un asemenea caz, vom informa toate părţile implicate şi publicul şi vom lua măsurile care vor decurge direct din decizia ministrului”, se arată în continuarea scrisorii.

„Faptul că Marineland nu a prevăzut o alternativă viabilă, după ce a crescut aceste balene în captivitate timp de mulţi ani, nu plasează responsabilitatea acoperirii cheltuielilor asupra guvernului canadian”, a răspuns luni Joanne Thompson, ministrul pentru Pescuit şi Oceane din Canada, citat de The New York Times.

În numeroase ţări, acest tip de parc se confruntă cu o scădere a interesului publicului pentru spectacolele cu cetacee, considerate o formă de exploatare a animalelor, fără respect pentru bunăstarea acestora.

În Franţa, parcul Marineland din Antibes (fără legătură cu cel canadian) se află de mai multe luni în centrul unei controverse privind transferul ultimelor sale orci, după închiderea acestuia la începutul anului.

