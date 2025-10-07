UPDATE Un imobil s-a prăbușit parțial în centrul Madridului, „mai multe” persoane dispărute și trei rănite

O clădire s-a prăbușit parțial în centrul capitalei Spaniei, Madrid, marți, 7 octombrie. Incidentul a avut loc pe strada Las Hileras, în apropierea celebrului teatru regal al orașului, potrivit Le Figaro.

„Mai multe” persoane sunt date dispărute și trei persoane au fost rănite, dintre care una se află în stare gravă, au indicat serviciile de urgență.

🔴 ÚLTIMA HORA Se derrumban varios forjados de un edificio en obras en la calle Hileras de Madrid, en la zona de Ópera. Hay 11 dotaciones de Bomberos Madrid trabajando allí tras el derrumbepic.twitter.com/sEiIrotFc4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 7, 2025

Potrivit poliției naționale, citată de Marca, cel puțin patru persoane ar fi blocate sub dărâmături. O altă persoană, grav rănită, a fost transportată la spital cu o fractură la picior. Ar fi vorba de muncitori care lucrau pe șantier. Pompierii, ajutați de câini de salvare, explorează locul în căutarea eventualelor victime care ar putea fi încă blocate.

Pe rețelele de socializare, primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, și-a exprimat îngrijorarea: „Ne confruntăm cu prăbușirea parțială a mai multor plăci într-o clădire în construcție din strada Hileras. Unsprezece echipe de pompieri sunt mobilizate pentru a securiza locul și a căuta persoanele dispărute, în coordonare cu Samur, poliția din Madrid și poliția națională. ”

„Ar fi putut fi până la patruzeci de persoane înăuntru”

Angajații magazinelor din vecinătate au declarat agenției spaniole EFE că au auzit un „zgomot” urmat de un nor dens de praf și un „miros ciudat”. „S-a auzit un zgomot enorm, geamurile s-au spart, era mult praf alb, nu se mai vedea nimic”, a povestit pentru AFP Milagros Garcia Benito, angajată într-un salon de coafură situat vizavi de clădirea afectată.

Clădirea, abandonată de mult timp, era supusă unor lucrări importante de renovare pentru a fi transformată într-un hotel de patru stele. Un muncitor prezent pe șantier estimează că „ar fi putut fi până la patruzeci de persoane în interior”. „Am auzit o crăpătură la nivelul unei plăci, apoi totul s-a prăbușit într-un nor de fum”, a declarat el pentru El País . Operațiunile de salvare continuă.

„Poliția lucrează cu drone”, au precizat serviciile de salvare din Madrid, adăugând că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului. Clădirile adiacente clădirii afectate „sunt în curs de evacuare”, au precizat acestea.