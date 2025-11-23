Ascultă articolul

În plin asalt al curentului ortodoxist, la Roma a avut loc, sâmbătă, conferința ”Hristos, mărturia noastră”, organizată de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și care i-a avut ca invitați pe cunoscuții preoți Constantin Necula (ortodox) și Francisc Doboș (catolic).

„Organizat la 22 noiembrie 2025 de către Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Capelania românilor de la Roma, cu susținerea Secretariatul de Stat pentru Culte , evenimentul a marcat aniversarea celor 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, un pas fundamental în definirea dogmei creștine și consolidarea unității Bisericii și un punct de referință în istoria culturii, spiritualității și gândirii europene”, precizează Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun pe pagina de Facebook.

Au susținut intervenții de deschidere PS Siluan, episcopul ortodox român al Italiei și George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, moderator al evenimentului.

“Într-o lume din care nu lipsesc episoadele de tristețe, dezolare, neîncredere și masacre, astfel de momente ne oferă bucurii spirituale și ne dezvăluie sensul unității în diversitate, făcându-ne să înțelegem valoarea teologiei care este un exercițiu al cunoașterii și ne ajută la progresul spiritual. Dezbinarea și neînțelegerile dintre creștini prejudiciază Evanghelia și predicarea acesteia. Unitatea creștină este un act de iubire, de a fi capabili să întindem mâna fie ca ajutor și solidaritate, fie ca un gest de împăcare și respect” a declarat ambasadorul.

„În apropierea Zilei Naționale a României, mărturia spirituală, de unitate și solidaritate dată de cei aprox. 500 de participanți sosiți din Italia și România a transmis emoție, speranță și o puternică dorință de îmbogățire spirituală și apropiere sufletească. Corul Polifonic ”Sfântul Roman Melodul” al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și Corul Parohiei romano-catolice ”Sacre-Coeur” din București au susținut momente muzicale, la finalul evenimentului publicul alăturându-se pentru a cânta împreună ”O, ce veste minunată”, un colind care a pătruns în sufletele românilor și vestește marea sărbătoare a creștinătății”, mai precizează sursa citată.