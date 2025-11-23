Home » Analize » Eveniment ecumenic cu doi cunoscuți preoți, unul ortodox și unul catolic, la 1700 de ani de la Niceea, în plin asalt al curentului ortodoxist / Constantin Necula și Francisc Doboș, invitați ai Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun

Eveniment ecumenic cu doi cunoscuți preoți, unul ortodox și unul catolic, la 1700 de ani de la Niceea, în plin asalt al curentului ortodoxist / Constantin Necula și Francisc Doboș, invitați ai Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun

23 nov. 2025
1716
Eveniment ecumenic cu doi cunoscuți preoți, unul ortodox și unul catolic, la 1700 de ani de la Niceea, în plin asalt al curentului ortodoxist / Constantin Necula și Francisc Doboș, invitați ai Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun
sursa foto: Facebook / Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta
Ascultă articolul

În plin asalt al curentului ortodoxist, la Roma a avut loc, sâmbătă, conferința ”Hristos, mărturia noastră”, organizată de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și care i-a avut ca invitați pe cunoscuții preoți Constantin Necula (ortodox) și Francisc Doboș (catolic).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

„Organizat la 22 noiembrie 2025 de către Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Capelania românilor de la Roma, cu susținerea Secretariatul de Stat pentru Culte , evenimentul a marcat aniversarea celor 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, un pas fundamental în definirea dogmei creștine și consolidarea unității Bisericii și un punct de referință în istoria culturii, spiritualității și gândirii europene”, precizează Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun pe pagina de Facebook.

constantin necula-francisc-dobos

sursa foto: Facebook / Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta

Au susținut intervenții de deschidere PS Siluan, episcopul ortodox român al Italiei și George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, moderator al evenimentului.

“Într-o lume din care nu lipsesc episoadele de tristețe, dezolare, neîncredere și masacre, astfel de momente ne oferă bucurii spirituale și ne dezvăluie sensul unității în diversitate, făcându-ne să înțelegem valoarea teologiei care este un exercițiu al cunoașterii și ne ajută la progresul spiritual. Dezbinarea și neînțelegerile dintre creștini prejudiciază Evanghelia și predicarea acesteia. Unitatea creștină este un act de iubire, de a fi capabili să întindem mâna fie ca ajutor și solidaritate, fie ca un gest de împăcare și respect” a declarat ambasadorul.

Articolul continuă mai jos

„În apropierea Zilei Naționale a României, mărturia spirituală, de unitate și solidaritate dată de cei aprox. 500 de participanți sosiți din Italia și România a transmis emoție, speranță și o puternică dorință de îmbogățire spirituală și apropiere sufletească. Corul Polifonic ”Sfântul Roman Melodul” al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și Corul Parohiei romano-catolice ”Sacre-Coeur” din București au susținut momente muzicale, la finalul evenimentului publicul alăturându-se pentru a cânta împreună ”O, ce veste minunată”, un colind care a pătruns în sufletele românilor și vestește marea sărbătoare a creștinătății”, mai precizează sursa citată.

Comentarii
  • Mitrut

    Ortodocșii români sunt foarte ecumenici în afara granițelor, pentru beneficii materiale nu pentru că cred în ecumenism sau îi consideră frați pe catolici. Dimpotrivă, în chiar bisericile catolice în care sunt primiți să celebreze, ei îi numesc eretici pe catolici și-i îndeamnă pe români să-i evite. În țară, majoritari fiind, sunt ”stăpâni”. Și preferă să dărâme bisericile greco-catolice decât să le înapoieze proprietarilor de drept. Ăsta e adevărul adevărat, nu propaganda care ni se vinde.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”