Naţionala României a câştigat duminică, la Bistriţa, Trofeul Carpaţi, cu a treia victorie consecutivă, scor 37-28 (20-18), cu Austria. În 27 noiembrie, tricolorele antrenate de Ovidiu Mihăilă debutează la Campionatul Mondial, cu Croaţia, transmite News.ro.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Grozav 11 goluri, Ostase 5, Necula 5, Boiciuc 3, Vasiliu 3, pentru România, respectiv K. Pandza 8, Schlegel 5, Soltic 5, Egger 5, pentru Austria. În primul meci al zilei, Portugalia – Cehia, scor 41-29 (20-15).

La Trofeul Carpaţi, România a învins, în ordine, Portugalia (40-28), Cehia (37-30) şi Austria (37-28).

Au fost ultimele teste înaintea Campionatului Mondial din Germania şi Olanda, la care tricolorele pleacă direct de la Bistriţa cu un moral bun, dar şi cu planuri de organizare mai bună a defensivei, care nu a adus satisfacţie maximă în testele de la Trofeul Carpaţi.

Campionatul Mondial din Germania şi Olanda se desfăşoară între 26 noiembrie – 14 decembrie, iar România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).