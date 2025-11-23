Ascultă articolul

Propunerea europeană de contra-ofertă în 24 de puncte privind acordul de pace dintre Ucraina și Rusia a fost publicată de The Telegraph.

Documentul prevede, printre altele, introducerea unei monitorizări internaționale a încetării focului condusă de SUA, ca Rusia să returneze necondiționat toți copiii ucraineni deportați, iar problemele teritoriale să fie discutate după încetarea focului. De asemenea, propunerea europeană prevede ca sancțiunile impuse Rusiei începând cu 2014 să poată fi supuse unei relaxări treptate și parțiale după obținerea unei păci sustenabile, dar să poată fi reintroduse în cazul încălcării acordului de pace, dar și ca Ucraina să fie reconstruită complet și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane ruse care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa daunele produse Ucrainei.

Reamintim că duminică au loc negocieri cruciale în Elveția. Șeful cancelariei lui Volodimir Zelenski, Andrii Yermak, a declarat că le mulțumește ”marilor prieteni” SUA și Trump și că ”ne îndreptăm spre o pace justă și durabilă”, în timp ce secretarul de stat american Marco Rubio a spus, la Geneva, că „am făcut progrese semnificative”. Detalii, aici.

Conform Sky News, după negocierile dintre SUA și Ucraina va avea loc o reuniune extraordinară a miniștrilor de externe ai UE și Ucrainei.

Propunerea europeană în 24 de puncte:

1. Încetarea războiului și aranjamente pentru a asigura că nu se va repeta, pentru a stabili o bază permanentă pentru pace și securitate durabile.

2. Ambele părți ale conflictului se angajează la o încetare totală și necondiționată a focului în aer, pe uscat și pe mare.

3. Ambele părți intră imediat în negocieri privind implementarea tehnică a monitorizării încetării focului, cu participarea Statelor Unite și a țărilor europene.

4. Este introdusă o monitorizare internațională a încetării focului condusă de SUA, realizată de partenerii Ucrainei. Monitorizarea va fi predominant la distanță, utilizând sateliți, drone și alte instrumente tehnologice, cu o componentă flexibilă la sol pentru a investiga presupusele încălcări.

5. Se va crea un mecanism prin care părțile pot depune rapoarte privind încălcările încetării focului, precum și pentru a investiga încălcările și a discuta măsuri corective.

6. Rusia returnează necondiționat toți copiii ucraineni deportați și strămutați ilegal. Procesul va fi sprijinit de partenerii internaționali.

7. Părțile aflate în conflict fac schimb de toți prizonierii de război („toți pentru toți”). Rusia eliberează toți civilii deținuți.

8. După asigurarea sustenabilității încetării focului, părțile iau măsuri pentru asistență umanitară, inclusiv vizite ale familiilor peste linia de contact.

9. Suveranitatea Ucrainei este respectată și reconfirmată. Ucraina nu este forțată să fie neutră.

10. Ucraina primește garanții de securitate puternice, cu caracter juridic obligatoriu, inclusiv din partea SUA (un acord similar Articolului 5) pentru prevenirea agresiunilor viitoare.

11. Nu este impusă nicio restricție asupra Forțelor de Apărare ale Ucrainei și asupra industriei de apărare, inclusiv cooperării internaționale.

12. Statele garante vor fi un grup ad-hoc de țări europene și țări ne-europene dispuse să participe. Ucraina este liberă să decidă asupra prezenței, armamentului și operațiunilor forțelor prietene invitate de guvernul Ucrainei pe teritoriul său.

13. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul din cadrul Alianței.

14. Ucraina devine membră a Uniunii Europene.

15. Ucraina este dispusă să rămână un stat non-nuclear în cadrul TNP.

16. Problemele teritoriale vor fi discutate și rezolvate după o încetare totală și necondiționată a focului.

17. Negocierile teritoriale pornesc de la actuala linie de control.

18. Odată ce problemele teritoriale au fost agreate, atât Rusia, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste înțelegeri prin forță.

19. Ucraina redobândește controlul asupra Centralei Nucleare Zaporojie (cu implicarea SUA) și asupra Barajului Kahovka. Va fi stabilit un mecanism de transfer al controlului.

20. Ucraina beneficiază de treceri neîngrădite pe râul Nipru și de controlul Istmului Kinburn (Kinburn Split).

21. Ucraina și partenerii săi implementează cooperarea economică fără restricții.

22. Ucraina va fi reconstruită complet și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane ruse care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa daunele produse Ucrainei.

23. Sancțiunile impuse Rusiei începând cu 2014 pot fi supuse unei relaxări treptate și parțiale după obținerea unei păci sustenabile, și pot fi reintroduse în cazul încălcării acordului de pace („snapback”).

24. Vor începe discuții separate privind Arhitectura de Securitate Europeană, incluzând toate statele OSCE.