Home » Analize » Propunerea de pace europeană în 24 de puncte: Fără restricții asupra armatei Ucrainei, care devine membră a UE, problemele teritoriale discutate după încetarea focului, reconstrucția Ucrainei cu activele rusești înghețate (The Telegraph)

Propunerea de pace europeană în 24 de puncte: Fără restricții asupra armatei Ucrainei, care devine membră a UE, problemele teritoriale discutate după încetarea focului, reconstrucția Ucrainei cu activele rusești înghețate (The Telegraph)

23 nov. 2025
5345
Propunerea de pace europeană în 24 de puncte: Fără restricții asupra armatei Ucrainei, care devine membră a UE, problemele teritoriale discutate după încetarea focului, reconstrucția Ucrainei cu activele rusești înghețate (The Telegraph)
Sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Ascultă articolul

Propunerea europeană de contra-ofertă în 24 de puncte privind acordul de pace dintre Ucraina și Rusia a fost publicată de The Telegraph.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Documentul prevede, printre altele, introducerea unei monitorizări internaționale a încetării focului condusă de SUA, ca Rusia să returneze necondiționat toți copiii ucraineni deportați, iar problemele teritoriale să fie discutate după încetarea focului. De asemenea, propunerea europeană prevede ca sancțiunile impuse Rusiei începând cu 2014 să poată fi supuse unei relaxări treptate și parțiale după obținerea unei păci sustenabile, dar să poată fi reintroduse în cazul încălcării acordului de pace, dar și ca Ucraina să fie reconstruită complet și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane ruse care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa daunele produse Ucrainei.

Reamintim că duminică au loc negocieri cruciale în Elveția. Șeful cancelariei lui Volodimir Zelenski, Andrii Yermak, a declarat că le mulțumește ”marilor prieteni” SUA și Trump și că ”ne îndreptăm spre o pace justă și durabilă”, în timp ce secretarul de stat american Marco Rubio a spus, la Geneva, că „am făcut progrese semnificative”. Detalii, aici.

Conform Sky News, după negocierile dintre SUA și Ucraina va avea loc o reuniune extraordinară a miniștrilor de externe ai UE și Ucrainei.

Propunerea europeană în 24 de puncte:

Articolul continuă mai jos

1. Încetarea războiului și aranjamente pentru a asigura că nu se va repeta, pentru a stabili o bază permanentă pentru pace și securitate durabile.
2. Ambele părți ale conflictului se angajează la o încetare totală și necondiționată a focului în aer, pe uscat și pe mare.
3. Ambele părți intră imediat în negocieri privind implementarea tehnică a monitorizării încetării focului, cu participarea Statelor Unite și a țărilor europene.
4. Este introdusă o monitorizare internațională a încetării focului condusă de SUA, realizată de partenerii Ucrainei. Monitorizarea va fi predominant la distanță, utilizând sateliți, drone și alte instrumente tehnologice, cu o componentă flexibilă la sol pentru a investiga presupusele încălcări.
5. Se va crea un mecanism prin care părțile pot depune rapoarte privind încălcările încetării focului, precum și pentru a investiga încălcările și a discuta măsuri corective.
6. Rusia returnează necondiționat toți copiii ucraineni deportați și strămutați ilegal. Procesul va fi sprijinit de partenerii internaționali.
7. Părțile aflate în conflict fac schimb de toți prizonierii de război („toți pentru toți”). Rusia eliberează toți civilii deținuți.
8. După asigurarea sustenabilității încetării focului, părțile iau măsuri pentru asistență umanitară, inclusiv vizite ale familiilor peste linia de contact.
9. Suveranitatea Ucrainei este respectată și reconfirmată. Ucraina nu este forțată să fie neutră.
10. Ucraina primește garanții de securitate puternice, cu caracter juridic obligatoriu, inclusiv din partea SUA (un acord similar Articolului 5) pentru prevenirea agresiunilor viitoare.
11. Nu este impusă nicio restricție asupra Forțelor de Apărare ale Ucrainei și asupra industriei de apărare, inclusiv cooperării internaționale.
12. Statele garante vor fi un grup ad-hoc de țări europene și țări ne-europene dispuse să participe. Ucraina este liberă să decidă asupra prezenței, armamentului și operațiunilor forțelor prietene invitate de guvernul Ucrainei pe teritoriul său.
13. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul din cadrul Alianței.
14. Ucraina devine membră a Uniunii Europene.
15. Ucraina este dispusă să rămână un stat non-nuclear în cadrul TNP.
16. Problemele teritoriale vor fi discutate și rezolvate după o încetare totală și necondiționată a focului.
17. Negocierile teritoriale pornesc de la actuala linie de control.
18. Odată ce problemele teritoriale au fost agreate, atât Rusia, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste înțelegeri prin forță.
19. Ucraina redobândește controlul asupra Centralei Nucleare Zaporojie (cu implicarea SUA) și asupra Barajului Kahovka. Va fi stabilit un mecanism de transfer al controlului.
20. Ucraina beneficiază de treceri neîngrădite pe râul Nipru și de controlul Istmului Kinburn (Kinburn Split).
21. Ucraina și partenerii săi implementează cooperarea economică fără restricții.
22. Ucraina va fi reconstruită complet și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane ruse care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa daunele produse Ucrainei.
23. Sancțiunile impuse Rusiei începând cu 2014 pot fi supuse unei relaxări treptate și parțiale după obținerea unei păci sustenabile, și pot fi reintroduse în cazul încălcării acordului de pace („snapback”).
24. Vor începe discuții separate privind Arhitectura de Securitate Europeană, incluzând toate statele OSCE.

Comentarii

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”