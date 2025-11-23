Trafic îngreunat spre staţiunea Păltiniş, din cauza zăpezii / Se acționează cu utilaje de deszăpezire

Ascultă articolul

Poliţiştii avertizează, duminică seară, că traficul rutier pe Drumul Judeţean 106 A, către staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, este îngreunat din cauza zăpezii, transmite News.ro.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu informează participanţii la trafic faptul că la această oră, DJ 106A , Răşinari – Păltiniş , traficul este îngreunat din cauza ninsorii”, anunţă Poliţia Sibiu.

În zonă acţionează utilaje de deszăpezire pentru curăţarea drumului.

”Reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante”, au mai transmis poliţiştii.

Anterior, aceştia au anunţat că în m ai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare şi au cerut şoferilor să circule cu prundenţă şi să nu pornească la drum dacă nu au anvelope de iarnă.