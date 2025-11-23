Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
Imbatabilă la început de sezon, regina schiului american Mikaela Shiffrin a câştigat duminică slalomul de la Gurgl, în Austria, înregistrând a 103-a victorie în Cupa Mondială, relatează AFP, citează News.ro.
Deja victorioasă în primul slalom al iernii, la mijlocul lunii noiembrie, la Levi (Finlanda), Shiffrin a dominat şi în această cursă din Tirol, devansând-o pe albaneza Lara Colturi cu 1 sec 23/100 şi pe elveţiana Camille Rast cu 1 sec 41/100.
În frunte după prima manşă, dar cu doar trei zecimi de secundă avans faţă de Colturi, Shiffrin s-a autodepăşit în a doua manşă. Ea a realizat cel mai bun timp în această a doua manşă, câştigând în final cu peste o secundă avans, la fel ca la Levi.
„A trebuit să forţăm mult pe schiuri, dar a fost o manşă foarte bună. Nu a fost uşor, a trebuit să dăm totul”, a declarat Shiffrin la microfonul Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS).
De neegalat, americanca în vârstă de 30 de ani semnează a 103-a victorie în Cupa Mondială şi îmbunătăţeşte din nou recordul absolut de succese pe circuit, pe care îl deţine din 2023. Este a 66-a victorie în slalom, proba sa preferată.
Articolul continuă mai jos
Cupa Mondială de schi continuă în data de 27 noiembrie cu etapa de la Copper Mountain, în Statele Unite.