Imbatabilă la început de sezon, regina schiului american Mikaela Shiffrin a câştigat duminică slalomul de la Gurgl, în Austria, înregistrând a 103-a victorie în Cupa Mondială, relatează AFP, citează News.ro.

Deja victorioasă în primul slalom al iernii, la mijlocul lunii noiembrie, la Levi (Finlanda), Shiffrin a dominat şi în această cursă din Tirol, devansând-o pe albaneza Lara Colturi cu 1 sec 23/100 şi pe elveţiana Camille Rast cu 1 sec 41/100.

În frunte după prima manşă, dar cu doar trei zecimi de secundă avans faţă de Colturi, Shiffrin s-a autodepăşit în a doua manşă. Ea a realizat cel mai bun timp în această a doua manşă, câştigând în final cu peste o secundă avans, la fel ca la Levi.

„A trebuit să forţăm mult pe schiuri, dar a fost o manşă foarte bună. Nu a fost uşor, a trebuit să dăm totul”, a declarat Shiffrin la microfonul Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS).

De neegalat, americanca în vârstă de 30 de ani semnează a 103-a victorie în Cupa Mondială şi îmbunătăţeşte din nou recordul absolut de succese pe circuit, pe care îl deţine din 2023. Este a 66-a victorie în slalom, proba sa preferată.

Cupa Mondială de schi continuă în data de 27 noiembrie cu etapa de la Copper Mountain, în Statele Unite.