O contrapropunere elaborată de țările europene înaintea reuniunii de la Geneva privind negocierile de pace propune să nu se impună restricții asupra forțelor armate ucrainene, potrivit unei copii a documentului obținută de The Washington Post, scrie BBC.
Documentul propune, de asemenea, returnarea controlului asupra centralei nucleare de la Zaporijia și a centralei hidroelectrice de la Kahovka către Ucraina.
În prezent, centrala nucleară se află sub controlul Rusiei; un plan în 28 de puncte elaborat de Statele Unite propune punerea în funcțiune a centralei sub supravegherea AIEA, cu distribuirea egală a energiei electrice între Rusia și Ucraina.
Centrala hidroelectrică Kahovka a fost capturată de trupele ruse în 2022. În iunie 2023, a fost distrusă de o explozie.
Propunerea europeană menționează, de asemenea, „trecerea nestingherită” a Ucrainei de-a lungul Niprului și controlul asupra promotoriului Kinburn Spit.
