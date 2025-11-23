Ascultă articolul

O contrapropunere elaborată de țările europene înaintea reuniunii de la Geneva privind negocierile de pace propune să nu se impună restricții asupra forțelor armate ucrainene, potrivit unei copii a documentului obținută de The Washington Post, scrie BBC.

Documentul propune, de asemenea, returnarea controlului asupra centralei nucleare de la Zaporijia și a centralei hidroelectrice de la Kahovka către Ucraina.

În prezent, centrala nucleară se află sub controlul Rusiei; un plan în 28 de puncte elaborat de Statele Unite propune punerea în funcțiune a centralei sub supravegherea AIEA, cu distribuirea egală a energiei electrice între Rusia și Ucraina.

Centrala hidroelectrică Kahovka a fost capturată de trupele ruse în 2022. În iunie 2023, a fost distrusă de o explozie.

Propunerea europeană menționează, de asemenea, „trecerea nestingherită” a Ucrainei de-a lungul Niprului și controlul asupra promotoriului Kinburn Spit.