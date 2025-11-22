Ascultă articolul

Ministerul Apărării Naționale (MApN) transmite într-un comunicat de presă trimis sâmbătă dimineață că în noaptea de 21 spre 22 noiembrie au fost ridicate două avioane de luptă F-16 după noi atacuri ale Rusiei la graniță cu Tulcea.

UPDATE 10:06 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că a emis două mesaje RO-Alert populației și că a fost înregistrat un singur apel la 112 de către o persoană care solicita informații suplimentare. Vezi comunicatul integral al IGSU la finalul articolului.

UPDATE 09:50 Garda de Coastă a anunțat că trecerea cu bacul între Isaccea și Orlovka a fost sistată temporar din cauza atacurilor rusești:

”În urma incidentelor produse în timpul nopții pe teritoriul ucrainean, trecerea cu bacul între PTF Isaccea (România) și PTF Orlovka (Ucraina) este sistată temporar. Astfel, participanții la trafic sunt redirecționați către Punctul de Trecere a Frontierei Galați – Rutier”.

În nordul județului populația a fost alertat prin mesaje RO-Alert. Dronele au căzut în zona Ismail din Ucraina, iar dronele nu au intrat în spațiul aerian românesc, susține ministerul.

Atacurile violente au loc în contextul în care președintele Donald Trump îl amenință pe Volodimir Zelenski cu retragerea sprijinului dacă președintele ucrainean nu acceptă, până în 27 noiembrie, propunerea de pace a SUA, care reprezintă de fapt o capitulare a Kievului în fața Rusiei.

Comunicatul MApN

Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România.

La ora 01:33 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și detectării de drone în zona Ismail (Ucraina).

Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42.

„Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”, a transmis MApN.

Comunicatul IGSU

”În cursul nopții trecute, la ora 01:33, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, ca urmare a informării primite din partea SMFA, care a identificat o țintă aeriană în apropierea graniței de nord a României cu Ucraina.

Mesajul transmis populației a avut caracter informativ și preventiv, avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnând cetățenii să adopte măsuri de protecție și adăpostire, dacă situația ar fi impus acest lucru.

Având în vedere evoluția situației și prelungirea fazei de alarmă aeriană, a fost transmis un al doilea mesaj RO-Alert, valabil până la ora 03:20, pentru menținerea informării populației și asigurarea unui nivel corespunzător de protecție.

Nu au fost semnalate evenimente negative pe teritoriul județului Tulcea.

În urma transmiterii mesajelor, la dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea a fost înregistrat un singur apel la numărul unic de urgență 112, prin care o persoană solicita informații suplimentare”.