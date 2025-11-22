Ascultă articolul

Circulația rutieră este complet oprită, sâmbătă dimineață, pe DN 3 Ciocârlia-Murfatlar, în județul Constanța, după un accident mortal în care au fost implicate un autoturism și un TIR, transmite Mediafax.

Șoferul mașinii și-a pierdut viața în urma impactului.

Centrul INFOTRAFIC estimează reluarea circulației după ora 07.00.