Sursa Foto: X

Un adolescent din Australia a murit după ce a fost lovit în gât de o minge de cricket în timpul unui antrenament

Un adolescent australian a murit după ce a fost lovit de o minge de cricket în timpul unui antrenament în Melbourne. Ben Austin, în vârstă de 17 ani, se antrena marți în Ferntree Gully, purtând cască, dar fără protecție pentru gât, când a fost lovit în gât de o minge aruncată cu ajutorul unui lansator manual, relatează BBC.

Echipele de urgență au sosit la fața locului în jurul orei 17:00, ora locală (06:00 GMT), înainte ca Ben să fie transportat de urgență la spital în stare critică. A fost conectat la aparate, dar a murit joi. Tatăl lui Ben, Jace Austin, a declarat că familia este „complet devastată” de moartea „frumosului nostru Ben”, iar Cricket Victoria a afirmat că întreaga comunitate de cricket din țară va jeli moartea adolescentului.

Într-o declarație, Jace Austin a împărtășit detalii despre pierderea suferită de familia sa. Domnul Austin a spus că familia îl susține și pe colegul de echipă al lui Ben, care juca cricket în teren când s-a produs accidentul. „Acest accident a afectat doi tineri și gândurile noastre sunt alături de el și de familia sa”, a spus el. De asemenea, a mulțumit comunității locale de cricket pentru sprijinul acordat de la producerea accidentului și a lăudat echipele de prim ajutor și personalul medical care l-au ajutat pe fiul său.

Directorul executiv al Cricket Victoria, Nick Cummins, a spus că este o „perioadă extrem de dificilă” pentru toți cei implicați. „Mingea l-a lovit în gât într-un accident similar cu cel suferit de Phil Hughes acum 10 ani”, a spus domnul Cummins, potrivit Australian Broadcasting Corporation (ABC). În 2014, jucătorul australian de cricket Phillip Hughes a murit după ce a fost lovit în gât de o minge în timp ce juca în Sheffield Shield.

Moartea sa, pentru care medicul legist a concluzionat în cele din urmă că nimeni nu era de vină, a dus la îmbunătățirea echipamentului de siguranță pentru cei care practică acest sport. Mingea care l-a lovit pe Ben a fost aparent lansată de un aruncător folosind un dispozitiv portabil, utilizat în mod obișnuit pentru a accelera viteza mingii și a ușura efortul aruncării asupra umerilor.

Notă: Traducere realizată cu Deepl.com, revizuită de G4Media.ro

 

 


