Banca Centrală a Indiei accelerează procesul de repatriere a rezervelor de aur ţinute în străinătate, după ce statele occidentale au îngheţat rezervele Rusiei în urma invaziei Ucrainei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Banca Centrală a Indiei (RBI) ţine în prezent acasă 65% din rezervele sale de aur, un procent dublu faţă de situaţia din urmă cu patru ani, în condiţiile în care a accelerat procesul de repatriere a rezervelor de aur, după ce statele occidentale au îngheţat rezervele Rusiei, în urma invaziei Ucrainei, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

RBI a readus înapoi aproape 64 de tone de aur în primele şase luni ale anului financiar care a început în aprilie, a informat instituţie într-un raport semestrial privind rezervele valutare publicat marţi. În termeni valorici, aurul a reprezentat 13,92% din rezervele totale ale RBI la sfârşitul lunii septembrie, în creştere de la 11,70% la sfârşitul lunii martie. RBI păstrează o parte din aurul său în străinătate, la Banca Angliei şi la Banca Reglementelor Internaţionale.

La finele lunii septembrie, RBI deţinea 880 de tone de aur, dintre care 576 de tone erau depozitate pe plan intern, un record istoric. Comparativ, în luna septembrie 2022, aurul deţinut acasă reprezenta aproximativ 38% din totalul rezervelor de aur ale RBI.

RBI nu a oferit un motiv pentru această schimbare, dar, cel mai probabil, mişcarea a avut ca scop creşterea controlului asupra rezervelor naţionale de aur după ce Grupul G7, inclusiv SUA şi Uniunea Europeană, au confiscat rezervele Rusiei în 2022, în urma invaziei Ucrainei. În ultimii patru ani, Banca Centrală a Indiei a repatriat aproape 280 de tone de aur. Ministrul de Finanţe, Nirmala Sitharaman, a declarat luna trecută că RBI ia o „decizie foarte bine gândită” în a-şi diversifica rezervele.

La nivel mondial, Banca Centrală a Indiei se numără, printre principalii cumpărători de aur, pentru a reduce dependenţa de dolarul american şi activele care au legătură cu dolarul. RBI şi-a redus constant deţinerile de obligaţiuni americane, un proces care a început chiar înainte ca preşedintele Donald Trump să impună tarife de 50% Indiei pentru cumpărarea de petrol rusesc.