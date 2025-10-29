G4Media.ro
Guvernul României, întrebat dacă nu e îngrijorat de situația din Educație: Impactul…

Palatul Victoria, sediul Guvernului, cladire Guvern
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Guvernul României, întrebat dacă nu e îngrijorat de situația din Educație: Impactul pozitiv al măsurilor luate asupra copiilor este deja o realitate

Ministerul Educației și Cercetării va face „eforturi pentru reducerea timpului dedicat activităților birocratic-administrative din timpul total de lucru” al profesorilor, potrivit unui răspuns la o întrebare a senatorului AUR, Ciprian-Titi Stoica. La întrebarea adresată premierului Ilie Bolojan, care are ca subiect demisia ministrului Daniel David, Guvernul a enumerat efecte pozitive ale măsurilor fiscal-bugetare adoptate recent în Educație. Printre acestea se numără creșterea numărului de norme ocupate cu profesori titulari, scăderea numărului de norme ocupate de suplinitori necalificați, dar și a normelor ocupate în regim de plata cu ora – toate menționate și în trecut de către reprezentanții MEC, scrie Edupedu.ro.

În contextul în care în luna septembrie delegația sindicaliștilor au cerut demisia ministrului Daniel David și abrogarea măsurilor de austeritate, senatorul Ciprian-Titi Stoica a adresat trei întrebări:

  1. „Dacă vă îngrijorează situația prezentă în sistemul educațional.
  2. Dacă găsiți necesară demisia ministrului Educației și Cercetării, Daniel David.
  3. Care sunt măsurile pe care le considerați imperative pentru redresarea acestei situații?”.

Răspunsul Guvernului nu vizează întrebările adresate, ci prezintă o serie de efecte pozitive ale Legii Bolojan: „Impactul pozitiv asupra copiilor și a procesului educațional este deja o realitate, iar preocuparea noastră va continua să se concentreze în perioada următoare asupra profesorilor”.

Singura viitoare măsură pe care instituția o precizează este legată de luarea poverii birocratice de pe umerii profesorilor: „Se vor face eforturi pentru reducerea timpului dedicat activităților birocratic-administrative din timpul total de lucru, odată ce acesta este alocat mai mult pentru activități de predare”.

