Elon Musk: “Războiul civil în Marea Britanie este inevitabil. Este doar o chestiune de timp” / De ce își îndreaptă acum cel mai bogat om din lume atenția asupra Regatului Unit

Directorul executiv al Tesla și proprietarul rețelei sociale X a postat miercuri pe platformă că un război civil în Marea Britanie este “inevitabil” și este doar “o chestiune de timp” până la izbucnirea acestuia. Postarea vine în contextul în care cel mai bogat om din lume și-a concentrat puternic atenția asupra Mării Britanii începând cu această vară cu un val de postări care sprijină extrema dreaptă.

Civil war in Britain is inevitable. Just a question of when. https://t.co/SpmcPkziZr — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2025



De notat că în august 2024 Musk afirmase deja că „războiul civil este inevitabil” în Marea Britanie, ca răspuns la o postare care dădea vina pe demonstrațiile violente pentru efectele „migrației în masă și deschiderii granițelor”.

Potrivit publicației WIRED, Musk a postat neîncetat despre politica britanică la începutul anului 2025, până când atenția lui a fost acaparată de DOGE. Dar, după plecarea sa furtunoasă din Washington, atenția lui Musk asupra Europei creează din nou haos. WIRED a analizat datele furnizate de BrightData, care arată o scădere semnificativă a numărului de postări făcute de Musk despre Marea Britanie după ianuarie anul acesta. După ce a părăsit DOGE în mai, postările lui Musk despre Marea Britanie au crescut din nou dramatic în august.

Experții consultați de WIRED consideră că actualul val de sprijin al lui Musk pentru extrema dreaptă din Marea Britanie face parte dintr-un posibil efort concertat de destabilizare politică a regiunii, pentru a împiedica aplicarea unor reglementări – precum Legea serviciilor digitale a UE sau Legea privind siguranța online a Regatului Unit – care ar putea afecta funcționarea X.

La jumătatea lunii octombrie, Musk a trimis un emoji în formă de inimă adresat lui Tommy Robinson, activistul islamofob de extremă dreapta din Marea Britanie.

„Un MULTUMESC ENORM lui @elonmusk astăzi. Legendă”, a scris Robinson luni, 13 octombrie, după prima zi a procesului său de două zile pentru o acuzație legată de legea antiterorism la Tribunalul Magistratului Westminster din Londra. Robinson a afirmat săptămâna aceasta că Musk i-a finanțat apărarea.

De notat că liderul extremist român AUR a participat la jumătatea lunii septembrie la un miting organizat la Londra de Robinson, unde a ținut un discurs în care i-a mulțumit lui Elon Musk.

”Anul acesta am avut alegeri anulate în România. De aceea sunt aici în semn de solidaritate cu patrioții britanici. Pentru a face Marea Britanie din nou mare, pentru a face Europa mare din nou, suntem alături de Tommy Robinson. Suntem alături de Elon Musk, care a reușit să readucă libertatea de exprimare pe rețelele sociale”, a spus Simion de pe o scenă la miting, potrivit unui clip video postat de influencerul Mario Nawfal, considerat omul de casă al lui Elon Musk.

Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, a fost acuzat în temeiul Legii privind terorismul după ce a refuzat să permită poliției accesul la telefonul său mobil în iulie 2024, în timp ce încerca să părăsească Marea Britanie. Procurorul Jo Morris a declarat judecătorului săptămâna aceasta că poliția credea că „ar putea exista informații relevante pentru acte de terorism” în telefon la momentul respectiv. Robinson a pledat nevinovat și a susținut că oprirea a fost ilegală.

Într-un videoclip postat pe X înaintea procesului din această săptămână, Robinson a spus că Musk a fost de acord să-i finanțeze apărarea. Robinson nu a precizat cu cât contribuie Musk la fondul său de apărare, dar Mark Stephens, un avocat britanic de renume care a fost în trecut consilier juridic al lui Julian Assange, a declarat pentru WIRED că, dacă ar acoperi întreaga apărare a lui Robinson, factura lui Musk ar ajunge „cu ușurință la jumătate de milion de lire sterline [665.000 de dolari], poate chiar mai mult cu apelurile”.

Robinson și Musk nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Legea privind siguranța digitală, adoptată în octombrie 2022, impune platformelor mari de socializare, precum X, să ia măsuri în timp util pentru a modera dezinformarea de pe platforma lor și pentru a elimina conținutul ilegal, inclusiv discursurile de incitare la ură. Legea privind siguranța online din Marea Britanie impune platformelor să elimine conținutul ilegal, impunând în același timp verificări stricte ale vârstei. Nerespectarea acestor cerințe ar putea costa X amenzi uriașe – până la 6% din venituri, conform DSA. Platforma ar putea fi chiar blocată în întregime în regiune. Când Musk a postat „Pasărea este eliberată” în 2022, după ce a preluat platforma, Thierry Breton, pe atunci comisar european pentru piețele interne, a răspuns: „În Europa, pasărea va zbura conform regulilor noastre [ale Uniunii Europene]”, adăugând hashtagul #DSA.

Cu toate acestea, unul dintre primele lucruri pe care Musk le-a făcut la Twitter a fost să desființeze echipa de încredere și siguranță a companiei. Musk a acordat, de asemenea, o „amnistie generală” conturilor interzise anterior pentru hărțuire, abuz și răspândirea de informații false.

Robinson, care a fost anterior membru al Partidului Național Britanic fascist (un grup care s-a desprins din Frontul Național, fondat sub influența Uniunii Britanice a Fasciștilor) și cofondator al Ligii Engleze de Apărare anti-islamică, a fost unul dintre cele mai proeminente conturi care au solicitat reactivarea. El a fost interzis permanent de pe Twitter în 2018 pentru încălcarea politicilor platformei.

Musk i-a restabilit contul în noiembrie 2023. „Îi sunt recunoscător lui @elonmusk pentru că mi-a redat vocea într-un moment atât de important”, a răspuns Robinson.

Cam în același timp în care Robinson a fost reprimit pe X, UE a început să exercite presiuni asupra lui Musk pentru că nu ar fi respectat cerințele DSA. UE a emis apoi o scrisoare prin care îl avertiza pe Musk cu privire la nivelul de dezinformare de pe X legat de atacul Hamas asupra Israelului. Musk a răspuns pe X cerându-i lui Breton să „enumere încălcările la care faceți aluzie pe X, astfel încât publicul să le poată vedea”.

Deteriorarea relației lui Musk cu UE a precedat eforturile sporite de promovare și stimulare a conturilor de extremă dreapta, inclusiv a celui al lui Robinson.

La momentul interdicției sale în 2018, Robinson avea aproximativ 413.000 de urmăritori pe Twitter, dar astăzi contul său are 1,7 milioane de urmăritori. O mare parte din această creștere pare să se datoreze algoritmului X care îi promovează postările; el s-a bucurat, de asemenea, de amplificarea din partea lui Musk însuși, care a distribuit postările lui Robinson în timpul revoltelor rasiste care au izbucnit în Marea Britanie în vara anului 2024 — ceea ce a marcat prima incursiune notabilă a lui Musk în politica britanică.

După revoltele din Marea Britanie, Musk a devenit din ce în ce mai concentrat pe Marea Britanie: în lunile următoare, a postat critici la adresa prim-ministrului britanic Keir Starmer și a promovat mai multe figuri extreme și marginale din comunitatea de extremă dreapta din Marea Britanie. Într-un caz din august 2024, Musk a repostat un mesaj în care apăra acțiunile lui Sam Melia, membru al Patriotic Alternative, unul dintre cele mai mari grupuri care promovează supremația albă din Marea Britanie. „Modul în care funcționează Twitter în prezent, toxicitatea acestei platforme este o mană cerească pentru oameni precum Tommy Robinson, deoarece Musk a transformat Twitter într-un conglomerat ciudat între o platformă de extremă dreapta personalizată și o platformă mainstream, cu unele dintre impacturile și acoperirea acesteia”, spune Joe Mulhall, director de cercetare la Hope Not Hate, un grup britanic anti-rasism și anti-fascism.

Robinson a fost condamnat la 18 luni de închisoare în octombrie 2024 pentru sfidarea curții, după ce a continuat să posteze informații false despre un refugiat sirian, ceea ce a dus la amenințări cu moartea împotriva familiei refugiatului. Musk a continuat să posteze despre Marea Britanie. În prima săptămână a lunii ianuarie 2025, Musk a postat de aproape 200 de ori despre „bandele de grooming” din Marea Britanie. El a sugerat ca oficialii guvernamentali să fie închiși. De asemenea, el a repostat un cont care susținea că Musk i-ar fi cerut regelui Charles să dizolve Parlamentul și să instaureze un nou guvern (ceva ce monarhii britanici nu pot face), Musk spunând în postarea sa că „speră sincer” ca această chestiune să fie luată în considerare. Musk a organizat, de asemenea, un sondaj în care îi întreba pe urmăritorii săi dacă SUA ar trebui să „elibereze” Marea Britanie de „guvernul tiranic”.

În ultimii ani și luni, Musk a interacționat cu lideri de dreapta din tot continentul, întâlnindu-se cu liderul de extremă dreapta al Ungariei, Viktor Orban, la Mar-a-Lago, părând să flirteze cu prim-ministrul italian de dreapta Giorgia Meloni și găzduind o transmisiune live cu Alice Weidel, liderul partidului politic de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pe X.

„Interferențele politice ale lui Musk în Europa, fie că este vorba de sprijinirea AfD în Germania sau de asocierea cu diverse forme de politică populistă de extremă dreapta în UE, ar trebui considerate ca o încercare de a schimba echilibrul de putere în Europa”, spune Damian Tambini, cercetător în politici publice la Departamentul de Media și Comunicare al London School of Economics. „[Musk încearcă] să anuleze o parte din reglementări, ceea ce va avea un impact destul de fundamental asupra platformelor sale, în special asupra capacității sale de a le folosi ca platforme de propagandă.”

În septembrie, Musk a apărut virtual la un miting organizat în centrul Londrei de Robinson, care a fost eliberat din închisoare în mai.

Musk a cerut din nou „dizolvarea parlamentului” și „schimbarea guvernului”, înainte de a le spune celor care îl urmăreau că „indiferent dacă alegeți violența sau nu, violența va veni la voi. Ori ripostați, ori muriți, ori ripostați, ori muriți, și asta este adevărul”. Ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, a calificat limbajul folosit de Elon Musk în discursul său ca fiind „abominabil”.