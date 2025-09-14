VIDEO George Simion, discurs în apărarea lui Elon Musk, miliardarul căzut în dizgrația lui Donald Trump / Liderul extremist a participat la mitingul organizat de extremistul Tommy Robinson în Londra

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul partidului extremist AUR a participat sâmbătă la mitingul organizat la Londra de extremistul britanic Tommy Robinson și a ținut un discurs în care i-a mulțumit miliardarului american Elon Musk, căzut în dizgrația președintelui american Donald Trump.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Anul acesta am avut alegeri anulate în România. De aceea sunt aici în semn de solidaritate cu patrioții britanici. Pentru a face Marea Britanie din nou mare, pentru a face Europa mare din nou, suntem alături de Tommy Robinson. Suntem alături de Elon Musk, care a reușit să readucă libertatea de exprimare pe rețelele sociale”, a spus Simion de pe o scenă la miting, potrivit unui clip video postat de influencerul Mario Nawfal, considerat omul de casă al lui Elon Musk.

De menționat că elogiul lui Simion pentru Elon Musk nu apare în comunicatul oficial AUR transmis Agerpres. Vezi mai jos captura de ecran cu comunicatul din care lipsește exact fraza despre Musk:

Simion l-a menționat în discurs și pe președintele Trump.

Reamintim că Trump a forțat plecarea miliardarului Elon Musk de la Casa Albă după un schimb dur de replici publice. Musk a insinuat că președintele SUA e implicat în scandalul abuzatorului sexual Jeffrey Epstein, în timp cu Trump l-a acuzat pe Musk că vânează subvenții de miliarde de dolari de la guvernul american.

Peste 100.000 de persoane s-au adunat sâmbătă în centrul Londrei pentru un marș organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în timp ce are loc și un contra-protest al militanților anti-rasism, potrivit BBC.

George Simion s-a fotografiat la protestul activistului extremist și a postat pe Facebook: Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni – azi la Londra!

.