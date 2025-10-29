„O știre falsă poate distruge un brand în câteva ore” / Studiu al UBB despre cum dezinformarea online erodează încrederea

O echipă de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca explică, într-un nou studiu, modul în care știrile false despre produse și branduri, răspândite pe rețelele sociale, influențează percepția consumatorilor și încrederea acestora în publicitatea online, scrie Cluj24.

Cercetarea, realizată de prof. univ. Ovidiu-Ioan Moisescu, drd. Luigia Gabriela Sterie și prof. univ. Daniel Mican, a fost publicată în revista internațională Computers in Human Behavior, aparținând editurii Elsevier.

Studiul UBB, bazat pe un eșantion de 497 de utilizatori români activi în social media, cu vârste între 18 și 34 de ani, arată că informațiile false sau înșelătoare despre produse cresc cinismul consumatorilor și duc la pierderea încrederii în branduri. Când publicul este expus constant la știri false, reacțiile devin mai negative, iar opiniile critice se propagă rapid în mediul online, amplificând riscurile reputaționale pentru companii.

„Încrederea a devenit o resursă volatilă, iar o știre falsă, propagată viral, poate pune sub semnul întrebării chiar și cel mai puternic brand. Încrederea oamenilor nu se cumpără, ci se construiește și este cea mai prețioasă resursă pe care o poate avea o organizație”, explică Gabriela Sterie, coautoare a studiului și doctorandă în marketing la UBB.

Potrivit autorilor, încrederea în influencerii autentici și în reclamele bine concepute poate reduce efectele negative ale dezinformării. Influencerii percepuți drept experți și sinceri ajută la reconstruirea încrederii și la diminuarea cinismului față de marketingul online.

De asemenea, reclamele clare, informative și relevante pot întări legătura dintre brand și public, transformând compania într-o sursă de informație de încredere într-un mediu digital dominat de conținut fals.