Rusia începe manevre navale de amploare în Marea Japoniei în contextul tensiunilor…

Sursa foto: Kremlin.ru

Rusia începe manevre navale de amploare în Marea Japoniei în contextul tensiunilor în relaţia cu Japonia / 15 nave ale Flotei Pacificului aparţinând marinei ruse vor efectua exerciţii de tragere cu torpile, rachete şi artilerie

Peste 15 nave ale Flotei Pacificului aparţinând marinei ruse au fost dislocate în Marea Japoniei pentru a participa la manevre navale ce conţin exerciţii de tragere cu torpile, rachete şi artilerie, în contextul tensiunilor dintre Moscova şi Tokyo, informează miercuri agenția de știri EFE.

„În cadrul exerciţiilor se vor îndeplini misiuni de apărare antinavă, antiaeriană şi antisubmarin. Navele vor exersa tragerea cu rachete antiaeriene şi torpile, pe lângă artilerie”, a explicat, într-un comunicat, Flota Pacificului.

Potrivit forţei navale ruse, la aceste exerciţii participă peste 15 nave, bărci, submarine şi nave auxiliare, transmite Agerpres.

„Printre participanţii la exerciţii se numără corvetele „Soverşenni” şi „Eroul Federaţiei Ruse Aldar Ţîdenjapov”, navele antisubmarin „Amiral Tribuţ” şi „Amiral Panteleev”, a declarat comandamentul naval rus.

În prezent, relaţiile dintre Moscova şi Tokyo sunt tensionate din cauza susţinerii de către Japonia a sancţiunilor impuse de Occident Rusiei ca urmare a războiului din Ucraina.

„Din păcate, trebuie să constatăm că şi Japonia adoptă în prezent o poziţie foarte ostilă faţă de Rusia, aderând la toate sancţiunile şi restricţiile ilegale care se încearcă să fie impuse ţării noastre”, a afirmat recent purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cele două ţări negociază fără succes un tratat de pace încă de la mijlocul secolului trecut, bazat pe rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial. Rusia a suspendat consultările privind tratatul de pace după ce Japonia i-a impus sancţiuni din cauza războiului din Ucraina.

Principalul obstacol în calea încheierii acestui acord este disputa privind suveranitatea asupra unui grup de patru insule din sudul arhipelagului Kurilelor – Şikotan, Iturup, Kunaşir şi Habomai -, pe care Japonia le revendică şi le denumeşte „teritoriile nordice”.

Moscova consideră că proprietatea sa asupra insulelor, pe care Uniunea Sovietică le-a ocupat după cel de-al Doilea Război Mondial, este incontestabilă.

Controlul asupra acestor insule îi permite Rusiei să revendice întreaga Marea Ohoţk ca mare interioară şi zonă de importanţă existenţială în doctrina sa navală.

