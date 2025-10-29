Despărțire la nivel înalt la FC Barcelona – Ter Stegen, la un pas de plecarea de la campioana Spaniei

Vremurile de glorie ale lui Ter Stegen (33 de ani) la FC Barcelona au apus de ceva timp, portarul german fiind tot mai aproape de o despărțirea de campioana Spaniei, transmite AS.

Mai mult accidentat în ultima perioadă, internaționalul german în vârstă de 33 de ani a ajuns la concluzia că o despărțire de clubul blau-grana este varianta optimă.

Andre vrea să aibă ritm și meciuri înainte de Campionatul Mondial din 2026, competiție unde-și dorește să participe.

Cum la Barcelona ușa titularilor îi este închisă de Hansi Flick, pentru Ter Stegen rămâne doar varianta unui împrumut la un alt club.

Presa iberică scrie despre interesul celor de la Chelsea pentru portarul german al Barcelonei.

La gruparea catalană, Ter Stegen a devenit a treia opțiune după Joan Garcia și Wojciech Szczęsny.

Ter Stegen se află în partea finală a recuperării, iar un transfer în iarnă devine tot mai aproape de realizare.

Jurnalistul Sacha Tavolieri spune că Barcelona este deschisă către orice variantă: împrumut sau vânzare definitivă.

Marc-Andre ter Stegen are un salariu de aproximativ 8 milioane de euro net pe sezon, remunerație de care Barcelona vrea să scape cu orice preț.

Ter Stegen a jucat de-a lungul carierei la doar două echipe: Borussia Mönchengladbach și FC Barcelona.

🆕 Chelsea confirma su interes por el portero Aleman, jugador del Barcelona, Marc-Andre ter Stegen (33), en calidad de cedido por 6 meses.#FCBarcelona #Chelsea #UCL pic.twitter.com/UV8ZwWLYRn — Futbol Mundial (@futbolmundialsp) October 29, 2025