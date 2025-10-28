Grindeanu îi cere public premierului Bolojan să-și retragă imediat propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, „pentru a evita să compromitem relația cu SUA”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a postat marți seara un mesaj în care îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă imediat propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier în Guvernul României, „pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic”.

„Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii! De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Reamintim, Oana Gheorghiu – fondatoare a asociației „Dăruiește viață” care a construit un spital pentru copiii bolnavi de cancer exclusiv din donații – a fost propusă marți de Ilie Bolojan pentru postul de vicepremier. În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

După ce Oana Gheorghiu a fost anunțată pentru funcția de premier, în presă au fost publicate declarații mai vechi în care acesta îl critica pe actualul președinte al SUA, Donald Trump.

Mai precis, în luna februarie, după întâlnirea preşedintelului ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval cu Donald Trump și JD Vance, Oana Gheorghiu a postat pe rețele sociale criticei la adresa liderilor americani: ”Narcisismul, nebunia şi impostura distrug lumea. Să faci sluj în faţa unui dictator criminal şi să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situaţie, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o ţară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, scria Gheorghiu.

