IA ar putea contribui la dublarea productivității sondelor petroliere (Saudi Aramco)

Inteligența artificială (IA) poate contribui la dublarea productivității unei sonde petroliere, a afirmat marți directorul general al Saudi Aramco, estimând că combustibilii fosili vor furniza o mare parte din necesarul energetic mondial încă câteva decenii, potrivit Le Figaro.

„Dacă forezi un puț și exploatezi IA și digitalizarea, poți crește productivitatea de două ori”, a declarat Amin Nasser, șeful celui mai mare exportator de petrol din lume, în cadrul conferinței Future Investment Initiative (FII) de la Riad. Inteligența artificială este unul dintre temele principale ale acestei ediții a FII, unde Arabia Saudită, dornică să se diversifice din petrol, promovează compania locală Humain, ale cărei produse includ IA generativă și centre de date de mari dimensiuni.

Potrivit lui Amin Nasser, IA poate contribui și la explorarea petrolieră prin îmbunătățirea imagisticii și poate reduce emisiile poluante prin detectarea scurgerilor și a coroziunii. Saudi Aramco a investit zeci de miliarde de dolari în informatică și a angajat mii de oameni de știință pentru centrele de date, a precizat el.

Companiile petroliere se află în centrul dezbaterii privind schimbările climatice după acordurile de la Paris din 2015, care vizează limitarea încălzirii globale sub 2 °C față de nivelurile preindustriale și, dacă este posibil, la 1,5 °C, pentru a evita declanșarea catastrofelor naturale.

Anul acesta, energiile regenerabile solare și eoliene au generat pentru prima dată mai multă energie electrică decât cărbunele, a indicat grupul de reflecție asupra energiei Ember la începutul acestei luni.

Cu toate acestea, schimbările de politică din Statele Unite și China încetinesc creșterea energiilor regenerabile, potrivit Ember. „Petrolul și gazul vor continua să reprezinte o parte semnificativă din mixul energetic timp de decenii, acest lucru nu se va schimba”, a afirmat marți directorul general al Saudi Aramco.