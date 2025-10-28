Carmen Mazilu: Derulăm un proiect pilot în 17 spitale privind planul de îngrijire a pacientului / Dacă va avea succes va fi extins la nivel naţional

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, a declarat, marţi seară, că există un proiect pilot derulat în 17 spitale privind planul de îngrijire a pacientului, iar dacă va avea succes va fi extins la nivel naţional, transmite News.ro.

Carmen Mazilu a afirmat, marţi seară, la Medika TV, că OAMGMAM a elaborat un ghid de elaborare şi implementare a planului de îngrijiri, care ”aduce o standardizare pe terminologia de îngrijire, dar şi un model nou de plan de îngrijire în practică”.

”Este un model care include tot procesul de îngrijire, lucru care sigur o să aducă colegilor noştri o provocare pentru că este şi bine, dar este şi greu. Trebuie să ne pregătim cu toţii foarte bine pentru asta. Acum facem o pilotare a acestui ghid în 17 spitale din toată ţara. Rezultatele preliminare sunt foarte bune. Cei care au început aplicarea ghidului sunt încrezători, chiar dacă iniţial au fost puţini reticenţi, acum deja au intrat în ritm şi mi se pare un proiect bun şi un plan de îngrijire mai uşor de aplicat”, a declarat Carmen Mazilu.

Ea a explicat că una dintre schimbări priveşte comunicarea cu pacientul.

”Am schimbat total modelul de evaluare iniţială sau modelul pe care se face comunicarea cu pacientul. Am elaborat un model nou, chiar ne-am utilizat toate cunoştinţele şi de cercetare şi de practică, astfel încât să aducem pentru România partea de percepţie pentru pacienţi, partea de somn şi odihnă, partea de sexualitate, care până acum nu erau abordate de către asistentul medical la internare. Bineînţeles că au rămas şi cele tradiţionale pe domenii ca respiraţia, mobilitatea şi restul lucrurilor de bază. Ce mai aduce nou? Aduce diagnosticul de îngrijire, care clar este altceva decât diagnosticul medical”, a precizat preşedintele OAMGMAM filiala Bucureşti, Carmen Mazilu.