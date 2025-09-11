CSM, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului: Responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi seară, după ce magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, că ”responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente”. ”Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”, a arătat Secţia pentru judecători a CSM, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis precizări, joi seară, privind o cauză aflată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

”Dreptul la viaţă al oricărei persoane este garantat atât la nivel naţional, cât la nivel internaţional, statul având obligaţia pozitivă de a-l ocroti şi garanta, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de ordin financiar, dacă de acestea depinde nivelul de protecţie necesar exercitării efective a dreptului. Este esenţial de subliniat că instanţele judecătoreşti nu pot substitui responsabilitatea statului în ceea ce priveşte asigurarea şi garantarea dreptului la viaţă şi sănătate al pacienţilor cu patologii grave ce necesită tratamente specifice care implică costuri foarte mari. Lipsa includerii anumitor tratamente oncologice pe lista medicamentelor compensate şi întârzierea mecanismelor administrative de decontare reprezintă cauze sistemice, a căror eliminare se află în competenţa exclusivă a puterilor legislativă şi executivă”, a susţinut, într-un comunicat de presă, Secţia pentru judecători a CSM.

Reprezentanţii Secţiei pentru judecători au susţinut că instanţele sunt puse în situaţia de a soluţia cereri ale cetăţenilor care ar trebui să fie asigurate din oficiu de stat.

”Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale. În lipsa unei reglementări clare, unitare şi a finanţării corespunzătoare, instanţele sunt puse în situaţia de a soluţiona acţiuni în justiţie prin care cetăţenii solicită ceea ce, în realitate, ar trebui să fie asigurat din oficiu de instituţiile abilitate, iar acest tip de cauze sunt din ce în ce mai numeroase în ultimii ani. Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă că protejarea vieţii şi a sănătăţii pacienţilor nu trebuie transformată într-o dispută juridică plasată exclusiv în sarcina instanţelor judecătoreşti, care ajung de fapt să fie ultima soluţie la care cetăţenii aflaţi în astfel de situaţii grave pot apela”, scrie în document.

Potrivit sursei citate, ”cazuri dramatice, precum cel semnalat în mass media, arată cu claritate necesitatea adoptării unor politici publice coerente, previzibile şi a unui mecanism de decontare care să prevină umilirea pacienţilor şi să le garanteze dreptul la viaţă şi la sănătate”.

”Astfel, Consiliul reiterează că responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente”, a conchis Secţia pentru judecători a CSM.

Digi24.ro a relatat că, joi, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat un dosar prin care un bolnav de cancer cerea, printr-o ordonanţă preşedinţială, asigurarea tratamentului, conform avocatului acestuia. Suspendarea a venit în contextul protestului magistraţilor, deşi, în mare parte, aceştia au transmis că vor judeca toate cauzele cu caracter urgent, în special în ceea ce priveşte stabilirea tratamentelor medicale. În aceeaşi zi, Curtea de Apel Bucureşti a judecat un dosar similar, potrivit avocatului.