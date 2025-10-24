G4Media.ro
Washingtonul trimite un portavion în sprijinul operaţiunilor împotriva traficului de droguri în…

Portavion Gerald R. Ford
Wikipedia U.S. Navy

Washingtonul trimite un portavion în sprijinul operaţiunilor împotriva traficului de droguri în America Latină (Pentagonul)

24 Oct

SUA au decis să desfăşoare un portavion în sprijinul operaţiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunţat vineri Pentagonul, ceea ce reprezintă o creştere considerabilă a mijloacelor militare americane în regiune, relatează agențiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„În sprijinul directivelor preşedintelui (Donald Trump) de destructurare a organizaţiilor criminale transnaţionale şi de combatere a narco-terorismului în vederea protejării teritoriului naţional, ministrul războiului a ordonat portavionului Gerald R. Ford (…) să se îndrepte” spre zona de comandă corespunzând Americii Centrale şi de Sud ( USSOUTHCOM), a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării american, Sean Parnell, pe reţeaua de socializare X.

„Prezenţa sporită a forţelor americane în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM va consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza şi combate actorii şi activităţile ilicite care compromit siguranţa şi prosperitatea teritoriului Statelor Unite şi securitatea noastră în emisfera vestică”, afirmă în aceeaşi postare Sean Parnell.

Portavionul Gerald R. Ford este unul dintre cele mai mari din lume, iar purtătorul de cuvânt citat nu a precizat cănd acesta împreună cu grupul naval care îl însoţeşte vor ajunge în zonă.

