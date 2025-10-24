Rubio se declară optimist, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare, după armistițiul privind războiul din Gaza

Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară vineri optimist şi anunţă că mai multe ţări sunt pregătite să participe la o Forţă Internaţională de Stabilizare (ISF), relatează AFP, conform News.ro.

Rubio a încheiat o serie de vizite ale unor oficiali americani de rang înalt în israel, după cele ale emisarului Steve Witkoff, Jared Kushner, ginerele preşedintleui Donald Trump, şi vicepreşedintelui J. D. Vance.

Secretarul de Stat, care a sosit joi în Israel, s-a declarat ”optimist” în prinţa menţinerii armistiţiului între Israel şi Hamas, care se află în vigoare de la 10 octombrie şi are la bază un plan al lui Donald Trump ce vizează să pună capăt definitiv celor doi ani de război.

El a declarat că ”numeroase ţări” au ”propus” să participe la Forţa Internaţională de Stavbilizare (ISF) care, potrivit planului Trump, urmază să fie desfăşurată în Fâşia Gaza pe măsură ce armata israeliană se retrage din enclava palestiniană.

”Va trebui să fie persoane sau ţări cu care israelul se simte confortabil”, a avertizat Rubio, precizând că Israelul va avea un drept de veto în privinţa alcătuirii Forţei şi că s-ar putea opune participării Turciei.

Turcia – prima ţară cu populaţie majoritar musulmană care a recunoscut Israelul în timpul preşedinţiei lui Recep Tayyip Erdogan – a găzduit lideri Hamas şi este un critic virulent al Israelului.

Rubio a mai anunţat că Statele Unite ar putea încerca să obţină un mandat ONU pentru ISF – cerut de anumite ţări.

Toţi oficialii americani care au vizitat Israelul în ultimele zile au dat asigurări cu privire la menţinerea armistiţiului, care a părut fragilizat duminică de bombardarea Fâşiei Gaza de către Israel, în urma unor tiruri în care au fost ucişi doi militari israelieni.

Rubio a efectuat vineri o vizită la Centrul de Coordonare Militaro-Civilă (CCMC), un organism care monitorizează armistiţiul, sub supervizare americană, la Kiryat Gat, situat în sud-vestul Israelului.

El a evocat o eventuală lărgire a Acordurilor Abraham, prin care Emiratele Arabe Unite (EAU), Bahrainul şi Marocul şi-au normalizat relaţiile, în 2020, cu Israelul.

”Multe ţări şi-au manifestat interesul” faţă de acorduri, a declarat el. ”Unii mai mari ca alţii”, a adăugat el, fără să spună numele acestor ţări.

Arabia Saudită, în care se află cele mai importante sanctuare ale islamului, se află în negocieri cu Statele Unite de ani de zile în vederea unei normalizări a relaţiilor cu Israelul.

Însă Riadul a cerut recunoasşterea Palestinie în schimbul unei normalizări.

Problema anexării Cisiordaniei a irupt în baletul diplomatic, prinr-un vot în Knesset, miercuri, în favoarea examinării a două proiecte de lege în vederea unei extinderi a suveranităţii israeliene în acest tertoriu palestinian ocupat de către israel din 1967.

Joi seara, Donald Trump a ameninţat, la Washington, că ”Israelul va pierde întreaga susţinere a Statelor Unite dacă se întâmplă asta” – o poziţie repetată vineri de către Rubio.

Netanyahu a respins joi orice sugestie că ar exista vreo tensiune cu Statele Unite, catalogându-l pe Rubio drept ”prietenul extraordinar al Israelului”.

În afară de o desfăşurare a ISF, fazele ulterioare ale planului Trump prevăd o nouă retragere israeliană din Fâşia Gaza, dezarmarea Hamasului şi reconstrucţia teritoriului palestinian.

Mişcarea islamistă palestiniană a refuzat, până în prezent, să ia în calcul dezarmarea sa, iar combatanţii Hamas s-au redesfăşurat în mai multe sectoare în Fâşia Gaza, de la începutul armistiţiului, şi luptă împotriva unor grupări armate, acuzându-le pe unlee dintre acestea de ”colaborare” cu Israelul.

În paralel, vineri, soţia lui Marwan Barghouti – un celebru lider palestinian încarcerat în Israel din 2022 – i-a cerut lui Donald Trump să ajute la eliberarea acestuia.

Atacul fără precedent al Hamas în sudul Israelului, care declanşat la 7 octombrie 2023 Războiul din Fâşia Gaza, a antrenat de partea israeliană moartea a 1.221 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ realizat de AFP în baza unor date oficiale.

Ofensiva israeliană de represalii s-a soldat cu 68.280 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit umor date ale Ministerului Sănătăţii al Hamas.

Războiul a provocat un dezastru umanitar în acest mic teritoriu, în care ajutorul intră în cantitate ”insuficientă”, în pofida armistiţiului, a avertixzat joi Organizaţia Mondială a Sănătăţii.