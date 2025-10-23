Cărturești și Banca Transilvania susțin autorii români contemporani

Octombrie este Luna scriitorilor români la Cărturești – un demers de a promova literatura română contemporană printr-o serie de activități la nivel național: spații de expunere dedicate scriitorilor români în librării, spații de afișare în centrele comerciale, vitrine dedicate în sucursalele Băncii Transilvania.

Campania dedicată literaturii române contemporane prinde viață printr-un concept vizual creat de artistul George Roșu, care a realizat grafica inspirată din tehnica colajului într-un context ludic. Ilustrațiile juxtapun fotografii reale ale scriitorilor români într-un context prietenos, reamintindu-ne astfel că autorii nu trăiesc doar în paginile manualelor școlare, ci sunt oameni prezenți, care scriu, creează și așteaptă să fie descoperiți.

Prin această abordare vizuală, campania devine o invitație la curiozitate, la descoperirea literaturii vii și actuale care se scrie astăzi în România. Iar întâlnirea dintre scriitori și cititori e facilitată și expusă în diverse spații neconvenționale.

„Această campanie își propune să apropie cititorii de scriitorii români contemporani și de a-i face cunoscuți unui public cât mai numeros. Ne bucurăm că Banca Transilvania s-a alăturat inițiativei de a promova vocile valoroase din literatura română și a pus la dispoziție vitrine și ecrane în spațiile sucursalelor favorizând astfel circulația ideilor, poveștilor și a vocilor din cultura noastră.”, transmite Ana Niculescu, Manager Comunicare și Relații Publice Cărturești.

De-a lungul timpului, Banca Transilvania a sprijinit industria creativă, sportivii români și numeroși români de succes, iar acum alege să fie alături de literatura contemporană contribuind la vizibilitatea și recunoașterea autorilor români de astăzi.

Printre scriitorii români care vor fi promovați cu ajutorul Băncii Transilvania se numară Gabriela Adameșteanu, autoarea a numeroase cărți de ficțiune, cum ar fi „Fontana di Trevi”, „Întâlnirea”, „Voci la distanță”; Moni Stănilă autoare de volume pentru adulți precum „Ofsaid”, dar și de copii precum „Prietenii soarelui”; Radu Vancu autorul cărții premiate de copii „Fratele fraților rătăcitori” și volume pentru adulți precum „Paradis”, lansat de curând; Petre Barbu al cărui volum „Toți bărbații din viața mea” a fost scris în timpul rezidenței oferite de Cărturești, dar și Cătălin Ceaușoglu autorul romanului „Dezrădăcinații”.

Despre Cărturești

Cărturești este prima librărie concept din România, deschisă la finalul anului 2000 și dedicată

unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit între

timp cel mai important lanț de librării de pe piața din România, cu 60 de librării în România și în Republica Moldova, Cărturești susține dezvoltarea întregului ecosistem cultural și educațional.

Anual, Cărturești donează mii de cărți bibliotecilor din toată țara, premiază literatura

românească pentru copiii prin „Premiile Cărturino”, promovează literatura pentru adolescenți

prin „FestivalYA”, oferă „Burse de creație literară” scriitorilor români, oferă a doua viață cărților prin programul „CărturEști Donator de povești” prin care cărțile ajung la copiii din medii defavorizate din toată țara.

Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel – inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona – distinsă cu premiul „Libraria Anului” în cadrul London Book Fair International Excellence Awards 2021.

Despre Banca Transilvania

BT (BVB:TLV) este cea mai mare bancă din România și din sud-estul Europei. Bancă universală, acoperă toate segmentele de clienți și linii de business în sectorul financiar. Are 23% cotă de piață, aproape 5 milioane de clienți, 7,5 milioane de carduri, peste 10.000 de angajați, soluții de online banking și 530 de sedii în 180 de localități. Dincolo de banking, strategia Băncii Transilvania este să aibă impact pozitiv în România – pentru oameni, business și mediu.