Reacțiile antrenorilor după FCSB vs. Bologna, scor 1-2. Elias Charalambous: „E o victorie meritată a Bolognei” / Secundul italienilor: „Victorie importantă (…) Dacă eram mai altruiști poate că am mai fi înscris o dată”
Antrenorii echipelor FCSB și Bologna au oferit imediat după meci primele reacții despre joc și rezultat, dar și câteva precizări despre arbitrajul destul de contestat în tabăra bucureșteană. Formația italiană s-a impus pe Arena Națională cu 1-2 în cea de-a treia etapă din grupa Europa League.
Elias Charalambous a mărturisit că meciul a fost pierdut în primele 10-15 minute, atunci când echipa sa a încasat două goluri, dar a salutat „reacția după cele două goluri”. „Am avut multe greșeli contra unei echipe care face un pressing sus, care joacă la cel mai înalt nivel”. Totodată, antrenorul FCSB-ului a recunoscut că „este o victorie meritată a Bolognei”.
De asemenea, tehnicianul cipriot a precizat că nu-l poate blama pe Șut pentru greșeala de la primul gol și a afirmat că „atunci când pierdem, pierdem toți, iar când câștigăm, câștigăm toți, împreună”.
Întrebat dacă s-ar fi schimbat ceva dacă Bîrligea și Tănase ar fi început din primul minut, Charalambous a spus că „nu știu dacă am fi putut juca mai bine dacă Bîrligea și Tănase ar fi fost în teren de la primul minut. Ce e cert este că atunci când un jucător intră pe teren trebuie să dea totul”. Totodată, Alibec n-a prins minute astăzi din motivația că „nu putem juca cu 10 jucători în atac”.
Internat în spital din cauza unei probleme de sănătate, Vincente Italiano, antrenorul Bolognei, n-a putut veni la București, iar la meci a fost prezent secundul său Daniel Nicollini. Tehnicianul italian a caracterizat succesul de pe Arena Națională ca pe o „victorie importantă” având în vedere că este prima din această campanie a Europa League, victorie pe care i-o dedică antrenorului lor care a suferit alături de ei.
„Intr-adevăr am făcut repede 2-0, puteam face 3-0 să închidem partida, după au avut și ei șanse, dar în repriza a doua consider că am controlat meciul, iar dacă eram mai altruiști poate că am mai fi înscris o dată”, a declarat Nicollini.
„A fost o partidă destul de complicată, dură, cu multe faulturi și într-adevăr și-a pus amprenta și arbitrajul asupra ei”, a precizat secundul Bolognei când a fost întrebat ce notă i-ar fi dat arbitrului central dacă ar fi fost jurnalist.
Vorbind despre Bîrligea și despre șansele lui ipotetice de a se acomoda în Serie A, Nicolinii a afirmat că „a intrat bine în partidă, a dat golul, dar e greu să judeci un fotbalist după 45 de minute, nu pot să spun dacă s-ar descurca în Serie A, trebuie să joace acolo”.
FCSB numără trei puncte din trei meciuri în Europa League și următorul duel va fi cu Basel, în Elveția, în cea de-a patra etapă
