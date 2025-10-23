G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Record în Franța: Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la…

yves klein, tablou monocrom albastru
Sursa: X

VIDEO Record în Franța: Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru 18,4 milioane de euro

Articole23 Oct • 1.039 vizualizări 1 comentariu

Un tablou monocrom de Yves Klein a fost vândut la licitaţie joi la Paris contra sumei de 18,4 milioane de euro, sumă care include şi taxele, ”un record în Franţa pentru acest artist”, a precizat casa de licitaţii Christie’s, potrivit AFP, transmite Agerpres.

Tabloul, botezat California (IKB 71) şi pictat de artistul francez la Paris în 1961, este scos pentru prima dată la licitaţie şi ”se situează printre operele cele mai importante ale lui Yves Klein propuse vreodată pe piaţă”, a precizat casa de licitaţii într-un comunicat, fără să precizeze identitatea achizitorului.

Acest tablou monocromatic albastru, care măsoară aproape doi metri înălţime şi peste patru metri lăţime, pictat în tehnicile obişnuite ale artistului, amestecând pigment pur cu răşină sintetică, este unul dintre cele mai monumentale ale acestui artist.

Tabloul ”nu are echivalent ca mărime decât giganticele panouri realizate de Musiktheater im Revier din Gelsenkirchen, în Germania”, care măsoară între cinci şi şapte metri lungime, a precizat Christie’s.

Tabloul, care a trecut prin mai multe colecţii de la realizarea sa, a fost expus ultima oară pentru marele public la Metropolitan Museum of Art de la New York, în cadrul unui împrumut de lungă durată în perioada 2005-2008.

Aparţinând până acum unei colecţii private americane, acest monocrom ilustrează elementul care l-a făcut celebru pe artistul decedat în 1962, la 34 de ani: acest albastru ultramarin intens, realizat printr-un procedeu original botezat IKB, acronim pentru International Klein Blue.

”Ceea ce-mi place cel mai mult sunt pigmenţii puri sub formă de pulbere, pe care îi văd deseori la pieţele de culori en gros”, a povestit Yves Klein în cartea ”L’aventure monochrome”.

”Au o strălucire şi o viaţă proprie şi autonomă extraordinare. Sunt cu adevărat esenţa culorii. Materie colorată vie şi tangibilă”.

California (IKB 71) a fost piesa de rezistenţă a acestei licitaţiei denumite ”Avant-Garde(s) including Thinking Italian”, care a mai propus şi opere de Auguste Renoir, Jean Dubuffet şi Alberto Giacometti.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Artistul Artanu, acuzat de hărțuire: Regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare / Cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea

Articole23 Oct • 2.702 vizualizări
0 comentarii

Filmul biografic despre Josef Mengele explorează sufletul fascismului

Articole23 Oct • 719 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Incendiu de proporții la rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene

Articole23 Oct • 801 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Fete fierbinți, pregătite pentru distracție intensă HOTY.WEBSITE

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.