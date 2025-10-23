Filmul biografic despre Josef Mengele explorează sufletul fascismului

Josef Mengele a fost un medic nazist care a efectuat experimente sadice pe evrei în lagărul de exterminare de la Auschwitz, scrie DW.

După încheierea războiului, așa-numitul „Înger al Morții”, care a devenit cunoscut pe plan mondial pentru crimele sale comise în numele științei, a reușit să scape de capturare în Germania și a fugit în Argentina cu ajutorul foștilor colegi din SS — garda de elită a regimului nazist.

Acesta este punctul de plecare al filmului „Dispariția lui Josef Mengele”, o dramă care detaliază încercările reușite ale criminalului de război de a scăpa de proces, în timp ce se mută de la Buenos Aires în Paraguay, trecând prin Brazilia.

Regizat de cineastul rus, regizorul de teatru și criticul lui Vladimir Putin, Kirill Serebrennikov, filmul în limba germană a avut premiera în mai la Festivalul de Film de la Cannes și este lansat în cinematografele din Germania în această săptămână.

Bazat pe cartea premiată din 2017 a jurnalistului și scriitorului francez Olivier Guez, filmul este un portret sumbru al rădăcinilor – și consecințelor – extremismului ideologic.

În căutarea dreptății

În timp ce arhitecții nazisti ai Holocaustului, precum Adolf Eichmann, au fost în cele din urmă judecați și executați, mii de alții au fugit în America de Sud cu sprijinul colaboratorilor, al simpatizanților imigranților germani și, în cazul Argentinei, cu ajutorul președintelui Juan Peron, un aliat al fascismului european.

„Dispariția lui Josef Mengele” începe în 1956, când criminalul de război german trăiește în exil la Buenos Aires sub numele de Helmut Gregor. Dar agenții serviciului secret israelian (Mossad), oficialii vest-germani și vânătorii de naziști sunt pe urmele lui.

Cu August Diehl („Inglourious Basterds”) în rolul principal, filmul arată cum banii, relațiile și talentul cameleonic de a se deghiza l-au ajutat pe unul dintre cei mai căutați oameni din lume să scape de justiția internațională timp de decenii. Mengele s-a înecat în cele din urmă pe o plajă din Brazilia în 1979, în urma unui accident vascular cerebral.

Filmul dezvăluie, de asemenea, cum omul care a efectuat experimente eugenice brutale la Auschwitz nu poate scăpa niciodată de trecutul său. Bătrân, singur, bolnav și trăind sub o identitate falsă în Sao Paulo, fiul lui Mengele, Rolf, îl găsește și vrea să afle ce s-a întâmplat cu adevărat în lagăr. În timp ce o nouă generație cere adevărul, Mengele nu poate decât să repete minciunile fasciste folosite pentru a-și justifica crimele.

„Calea de la om obișnuit la criminal și sadic”

„Ce se întâmplă cu criminalii de război după ce războiul se termină? Există o justiție divină? Vor fi acești oameni în cele din urmă prinși de faptele lor?” Acestea sunt întrebările care l-au inspirat pe Serebrennikov să adapteze romanul non-ficțional al lui Olivier Guez, care explora natura răului. „Întrebarea despre karma, pedeapsă, justiție – toate acestea m-au interesat întotdeauna”, a adăugat el, în timpul unui interviu realizat de distribuitorul filmului.

Regizorul, un critic al regimului Putin care a petrecut ani de zile în arest la domiciliu în Rusia, a apropiat în mod intenționat spectatorul de Mengele, permițându-i să înțeleagă modul său dogmatic de gândire. Această abordare a fost inspirată în parte de intelectualul evreu german Hannah Arendt, al cărui concept al „banalității răului” — conceput în urma procesului lui Adolf Eichmann — concluzionează „că monștrii nu sunt diferiți de oamenii obișnuiți”, a spus regizorul rus.

„Ideea este să ceri spectatorului să pună masca lui Mengele pentru a înțelege că drumul de la om obișnuit la criminal și sadic poate fi înfricoșător de scurt”, a adăugat el. „În mintea lui, el nu se vede deloc ca întruchiparea răului absolut. Au fost mulți alți medici la Auschwitz – de ce ar trebui să fie el cel vinovat?”

Regizorul insistă că această abordare nu ar trebui să trezească niciodată simpatie. „Simpatie pentru Mengele este imposibilă”, a spus el.

Serebrennikov a fost inspirat și de romanul istoric al lui Jonathan Littell din 2006, „The Kindly Ones”, despre un ofițer SS cultivat care trăiește confortabil în Franța postbelică și povestește despre crimele sale comise pe frontul de est.

Dincolo de protagonistul central, „Dispariția lui Josef Mengele” se concentrează și pe rețeaua de oameni din Europa și America de Sud care l-au protejat, finanțat și ascuns pe Mengele până la moartea sa.

„Răul nu este doar Mengele, ci și toți acești oameni”, a spus regizorul. „Mulți dintre ei au scăpat nepedepsiți.”

O poveste cu tâlc despre extremismul ideologic

Nefiind vorbitor de limba germană, Serebrennikov a spus că a trebuit să învețe multe despre modul în care generații de germani s-au împăcat cu această istorie.

În prezent stabilit la Berlin, el a intervievat actori, jurnaliști, prieteni și producători pentru a asculta povești despre bunicii lor, despre viețile lor înainte și după război.

„Mulți au păstrat tăcerea”, a spus el. „Este un subiect foarte dureros. Dar poate că filmul are potențialul de a stârni o dezbatere importantă. Ar fi bine. ”

Pe măsură ce ideologia de extremă dreapta a reapărut într-un spectru politic global larg, „Dispariția lui Josef Mengele” își propune, de asemenea, să reamintească spectatorilor pericolele dogmei.

„În prezent, suntem înconjurați de sisteme ideologice puternice și sper că filmul, prin descrierea precisă a îngustimii ideologice, va contribui la prevenirea atragerii oamenilor de către ideologii de orice fel”, a spus producătorul filmului, Felix von Boehm.