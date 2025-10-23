Donald Trump l-a grațiat pe fondatorul gigantului cripto Binance, Changpeng Zhao, condamnat penal, a anunțat Casa Albă

Președintele SUA, Donald Trump, l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul condamnat al gigantului cripto Binance, a declarat joi un oficial al Casei Albe, cel mai recentă dintr-o serie de gesturi de clemență față de directorii din domeniul criptomonedelor și alți infractori, scrie Reuters.

Într-o declarație, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Trump „și-a exercitat autoritatea constituțională acordând grațierea domnului Zhao, care a fost urmărit penal de administrația Biden în cadrul războiului împotriva criptomonedelor”.

Zhao a declarat într-o postare pe platforma de socializare X că este „profund recunoscător pentru grațierea de astăzi și pentru președintele Trump pentru că a susținut angajamentul Americii față de echitate, inovare și justiție”. El a adăugat: „Vom face tot ce putem pentru a ajuta America să devină capitala criptomonedelor”.

Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume după volumul tranzacțiilor, nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Zhao, un miliardar care este una dintre cele mai influente figuri din sectorul criptomonedelor, a demisionat în 2023 din funcția de director al Binance, după ce compania a pledat vinovată pentru că nu a menținut un program eficient de combatere a spălării banilor și a plătit o amendă de 4,3 miliarde de dolari.

Zhao, cetățean canadian născut în China, a plătit personal o amendă de 50 de milioane de dolari și a executat aproape patru luni de închisoare anul trecut, după ce a pledat vinovat pentru aceeași acuzație. Cu toate acestea, el și-a păstrat participația la Binance, unul dintre oamenii săi numiți devenind director executiv al companiei.

Constituția SUA conferă președintelui puteri extinse de a acorda grațieri pentru a șterge condamnările penale federale sau comutări pentru a modifica pedepsele. Din punct de vedere istoric, președinții au așteptat în mare parte până la sfârșitul mandatului pentru a utiliza astfel de puteri, dar nu există nicio cerință ca ei să facă acest lucru.

Zhao a declarat într-un podcast în luna mai că a solicitat grațierea din partea administrației Trump, adăugând că nu a vorbit niciodată cu președintele.

Vestea grațierii a fost anunțată pentru prima dată de Wall Street Journal.

ULTIMA DIN SERIA DE GRAȚIERI

Grațierea lui Zhao este cea mai recentă dintr-o serie de grațieri acordate de Trump directorilor executivi și antreprenorilor din domeniul criptomonedelor, precum și altor persoane condamnate pentru infracțiuni economice.

Deși detaliile grațierii nu au fost încă dezvăluite, aceasta ar putea deschide calea pentru ca Zhao să se întoarcă la afacerea pe care a cofondat-o în 2017. De asemenea, ar putea oferi Binance șansa de a se extinde în Statele Unite, pe fondul boomului industriei criptomonedelor sub administrația Trump.

Președintele republican a obținut în 2024 sprijinul sectorului criptomonedelor pentru al doilea mandat prezidențial, promițând să inverseze politicile lui Joe Biden, a cărui administrație a vizat companiile din domeniul criptomonedelor pentru fraudă și încălcări ale legislației financiare.

În martie, Trump i-a grațiat și pe cei trei cofondatori ai bursei de criptomonede BitMEX, care se declaraseră vinovați în 2022 pentru că nu implementaseră un program de combatere a spălării banilor conform Legii secretului bancar.

De asemenea, el l-a grațiat pe fondatorul companiei de camioane electrice Nikola, care a fost condamnat pentru fraudă, și a comutat pedeapsa directorului executiv al start-up-ului Ozy Media, care acum nu mai există.

Trump l-a grațiat în ianuarie și pe Ross Ulbricht, care a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a administrat piața online subterană Silk Road, dar a rămas o figură populară în comunitatea criptomonedelor.