Spania nu este un „jucător de echipă” în NATO, declară Trump, la întâlnirea cu Mark Rutte de la Casa Albă

Preşedintele SUA, Donald Trump, a acuzat miercuri Spania că nu este un „jucător de echipă” pentru că reprezintă excepţia în ceea ce priveşte angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Într-o intervenţie în Biroul Oval alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită surpriză în SUA, Trump a declarat că şeful alianţei nord-atlantice „va trebui să discute cu Spania”, dar şi-a exprimat încrederea că sporirea angajamentului Spaniei este ceva ce Rutte „poate rezolva cu uşurinţă”.

Trump a făcut din nou referire la acordul încheiat între NATO şi Spania vara trecută, în urma summitului alianţei, de a aloca maximum 2,1% din PIB bugetului armatei şi de a avea flexibilitate în îndeplinirea angajamentului de 5%, pentru care Trump a insistat.

Trump a afirmat că are „o relaţie excelentă cu ţările NATO”, după ce acestea au convenit în iunie să crească cheltuielile de apărare de la 2% la 5% până în 2030, „cu excepţia Spaniei”.

„Toţi ceilalţi sunt 100% dedicaţi”, a adăugat Trump, numind acordul de creştere a cheltuielilor pentru apărare în cadrul NATO „o concesie uriaşă”.

În ultimele zile, preşedintele american a afirmat că Spania ar trebui să primească „o mustrare” pentru că nu şi-a îndeplinit obiectivele şi chiar a sugerat excluderea ei din organizaţie şi impunerea de tarife vamale.

La rândul său, Mark Rutte a declarat miercuri la Washington că, în opinia sa, Spania nu poate îndeplini obiectivele de capabilitate impuse de alianţă investind mai puţin de 3,5% din PIB, aşa cum a propus Madridul.

„Spania s-a angajat să îndeplinească obiectivele de capabilitate. Ei spun ‘putem face asta cu un procent sub 3,5%’. Le-am spus că nu pot şi vom şti în curând cine are dreptate”, le-a declarat Rutte reporterilor în faţa Casei Albe.

Secretarul general al NATO a adăugat că s-a întâlnit „în mai multe rânduri” cu premierul spaniol Pedro Sanchez, despre care a spus că îl cunoaşte bine.

Spania susţine că poate îndeplini obiectivele de capabilitate stabilite de alianţă investind doar 2,1% din PIB – sub pragul de 3,5% considerat minim la reuniunea de la Haga – iar NATO a acceptat formula, deşi insistă că va revizui periodic aceste angajamente.