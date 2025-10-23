ANALIZĂ Cum funcționează sistemul de asigurări italian: cu o poliță pentru toată familia te protejezi inclusiv de daunele făcute de câine ori de copil, cu trotineta, la joacă / Asigurare specială pentru cei care se urcă băuți la volan sau pentru deținătorii de drone

În România, miercuri, plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul legii RCA prin care anumite trotinete și biciclete electrice vor urma să fie înmatriculate, iar proprietarii să plătească polițe de asigurare.

Capofamiglia, așa se numesc polițele de asigurare în Italia, asigură inclusiv eventuale accidente produse de copil, cu trotineta. Sau de câinele familiei care roade un cablu vecinilor.

În peninsulă, o impunere asemănătoare celei din România, care vizează utilizatorii de trotinete a intrat în vigoare la finalul anului 2024, în sensul obligativității asigurării pentru circulația cu trotinetele. Asigurare pentru ”șofer”, nu pentru trotinetă, însă.

Costurile pentru acoperirea de bază a întregii familii încep în Italia de la puțin sub 75 de euro pe an și oferă protecție pentru gospodărie, dar și pentru membrii familiei.

Aici poate intra și asigurarea specifică pentru trotinete, ea fiind concepută pentru a oferi protecție utilizatorului în cazul daunelor provocate terților sau bunurilor acestora în timp ce conduce vehiculul. Costul poliței care are și acest punct, trece de 80 de euro pe an.

În 2024, sectorul asigurărilor din peninsulă a plătit aproape 40 de miliarde de euro și a gestionat peste 18 milioane de daune, fără a intra aici și polițele de viață, conform datelor oficiale consultate de G4Media. Venitul total al primelor pe piața asigurărilor din Italia a fost de peste 136 de miliarde de euro. În România, valoarea primelor brute subscrise pe piața asigurărilor s-a situat la circa 23,4 miliarde lei în anul 2024, aproximativ 4,68 de miliarde de euro.

Polițele Răspundere civilă a familiei, această poliță ”capofamiglia” reprezintă o soluție de asigurare mai generală, concepută pentru a acoperi diverse eventualități care pot implica titularul poliței și familia acestuia.

Există posibilitatea inclusiv de a te asigura în cazul în care folosești o dronă. Aceasta poate cădea și poate provoca daune unor persoane, animale, imobile sau autoturisme.

O poliță de asigurare temporară, poate acoperi, de exemplu, timp de șapte zile consecutive, pentru a folosi o dronă. Aceasta doar 15 euro. Această asigurare poate fi extinsă de fiecare dată când cineva dorește să folosească o dronă.

Din ianuarie 2022, în Italia a devenit obligatorie asigurarea pentru practicarea schiului și a sporturilor de iarnă.

Toți cei care merg la schi în Italia trebuie să aibă cască și asigurare, indiferent dacă sunt cetățeni, rezidenți sau turiști.

Textul legii se numește „reglementări privind siguranța disciplinelor sportive de iarnă”, iar printre cele mai mediatizate măsuri se numără obligația de a încheia o asigurare și prevede că „un schior care utilizează pârtiile de schi alpin trebuie să dețină o asigurare valabilă care să acopere răspunderea sa civilă pentru daune sau vătămări cauzate terților”.

Majoritatea operatorilor de teleschiuri s-au organizat deja pentru a oferi fanilor skipass-ul all-inclusive, care cuprinde și această asigurare, iar costul mediu al poliței, care va fi adăugat la skipass, este de aproximativ 2-3 euro pentru un skipass de o zi.

Există și alte soluții, cum ar fi polița sezonieră multisport, care costă aproximativ 50 de euro pe an, este valabilă pentru un sezon și acoperă daunele produse în toate sporturile de iarnă.

Aceeași poliță ”capofamiglia” poate acoperi și acest tip de asigurare.

Conducerea în stare de ebrietate este și ea cuprinsă în unele polițe de asigurare speciale. În cazul unui accident, compania de asigurări a șoferului care l-a provocat este obligată să despăgubirea victimei unui accident pentru prejudiciul suferit, indiferent dacă șoferul ea sub influența alcoolului sau nu. Compania de asigurări are dreptul, ulterior, de a solicita rambursarea sumei respectivă direct asiguratului lor.

Prin urmare, victimele accidentelor au garantată plata despăgubirilor de către compania șoferului care a provocat accidentul și nu au de ce să își facă griji.

Ulterior, litigiul va fi între companie și asigurat, deoarece acesta din urmă va fi obligat să ramburseze totul către compania de asigurări.

Însă renunțarea la dreptul de recurs al societății de asigurări este o opțiune care poate fi inclusă în contract dacă ambele părți sunt de acord și dacă societatea oferă această alternativă.

Această posibilitate poate fi un plus valoros pentru șoferi, care pot fi astfel protejat de situația în care societatea solicită rambursarea înapoi din despăgubirile acordate părții vătămate în cazul unui accident.

În conformitate cu această clauză, de fapt, societatea va renunța la această compensație să nu ceară șoferului banii înapoi pentru daune, chiar dacă s-a constatat că șoferul era în stare de ebrietate.

Cu toate acestea, este important să se sublinieze că renunțarea la recurs nu protejează împotriva daunelor juridice, ci doar de obligația de a rambursa compania de asigurări.

Prin urmare, clauza în cauză nu ar trebui să fie un îndemn de a consuma alcool la volan, deoarece amenzile, riscurile și posibilele sancțiuni penale rămân.