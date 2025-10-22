Proiect de lege votat de Parlament: Se va plăti RCA şi pentru trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare / Actul normativ merge la promulgare
Deputaţii au votat, miercuri, un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare. Proiectul a fost adoptat cu 276 de voturi pentru şi un deputat nu a votat. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, astfel că proiectul merge la promulgare, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 430 din 2 decembrie 2021, cu excepţia art.1 pct.8 şi 18. Astfel, vor intra sub obligaţia de asigurare şi vehicule care, conform legislaţiei naţionale, nu sunt supuse înmatriculării/înregistrării (trotinete electrice, biciclete electrice şi alte vehicule).
Proiectul vizează limitarea acoperirii RCA pe baza noţiunii de utilizare a unui vehicul.
De asemenea, sunt eliminate cazurile în care accidentele sunt produse în situaţii în care vehiculele nu sunt utilizate ca mijloc de transport. De asemenea, se permite utilizarea unor dispozitive electronice de control a asigurării RCA în trafic, fără oprirea vehiculelor, în măsura în care legislaţia GDPR este respectată, precum şi introducerea posibilităţii suspendării efectelor contractului RCA la cerere pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului cu introducerea unor obligaţii în sarcina asiguratului în această perioadă.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Guvernul spaniol urmează să publice o listă a simbolurilor dictaturii franchiste care urmează să fie ”retrase” din spaţiul public / Pe 20 noiembrie se împlinesc 50 de ani de la moartea lui Franco
Igor Grosu a fost reales preşedinte al Parlamentului de la Chişinău în prima şedinţă a noului legislativ / Maia Sandu cheamă partidele la consultări pentru desemnarea noului prim-ministru
Asociaţiile profesionale din psihiatrie cer Guvernului şi Parlamentului reformarea imediată a sistemului de sănătate mintală din România, în contextul raportului critic al Comitetului pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei / Spitalele de psihiatrie sunt subfinanţate, se confruntă cu deficit de personal şi infrastructuri învechite
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.