Proiect de lege votat de Parlament: Se va plăti RCA şi pentru trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare / Actul normativ merge la promulgare

Deputaţii au votat, miercuri, un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare. Proiectul a fost adoptat cu 276 de voturi pentru şi un deputat nu a votat. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, astfel că proiectul merge la promulgare, transmite News.ro.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 430 din 2 decembrie 2021, cu excepţia art.1 pct.8 şi 18. Astfel, vor intra sub obligaţia de asigurare şi vehicule care, conform legislaţiei naţionale, nu sunt supuse înmatriculării/înregistrării (trotinete electrice, biciclete electrice şi alte vehicule).

Proiectul vizează limitarea acoperirii RCA pe baza noţiunii de utilizare a unui vehicul.

De asemenea, sunt eliminate cazurile în care accidentele sunt produse în situaţii în care vehiculele nu sunt utilizate ca mijloc de transport. De asemenea, se permite utilizarea unor dispozitive electronice de control a asigurării RCA în trafic, fără oprirea vehiculelor, în măsura în care legislaţia GDPR este respectată, precum şi introducerea posibilităţii suspendării efectelor contractului RCA la cerere pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului cu introducerea unor obligaţii în sarcina asiguratului în această perioadă.