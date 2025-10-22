G4Media.ro
Proiect de lege votat de Parlament: Se va plăti RCA şi pentru…

Trotinete electrice parcate pe un bulevard din București, gata de închiriat.
Trotinete electrice / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Proiect de lege votat de Parlament: Se va plăti RCA şi pentru trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare / Actul normativ merge la promulgare

Articole22 Oct • 1.176 vizualizări 0 comentarii

Deputaţii au votat, miercuri, un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare. Proiectul a fost adoptat cu 276 de voturi pentru şi un deputat nu a votat. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, astfel că proiectul merge la promulgare, transmite News.ro.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 430 din 2 decembrie 2021, cu excepţia art.1 pct.8 şi 18. Astfel, vor intra sub obligaţia de asigurare şi vehicule care, conform legislaţiei naţionale, nu sunt supuse înmatriculării/înregistrării (trotinete electrice, biciclete electrice şi alte vehicule).

Proiectul vizează limitarea acoperirii RCA pe baza noţiunii de utilizare a unui vehicul.

De asemenea, sunt eliminate cazurile în care accidentele sunt produse în situaţii în care vehiculele nu sunt utilizate ca mijloc de transport. De asemenea, se permite utilizarea unor dispozitive electronice de control a asigurării RCA în trafic, fără oprirea vehiculelor, în măsura în care legislaţia GDPR este respectată, precum şi introducerea posibilităţii suspendării efectelor contractului RCA la cerere pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului cu introducerea unor obligaţii în sarcina asiguratului în această perioadă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

