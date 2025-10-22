G4Media.ro
Ziua marelui meci dintre Real Madrid și Juventus – Programul complet al…

Logo-ul Champions League, cea mai importantă competiție de fotbal a cluburilor din lume.
Champions League / Sursa foto: captură video

Ziua marelui meci dintre Real Madrid și Juventus – Programul complet al televizărilor din Champions League

Sportz22 Oct • 340 vizualizări 0 comentarii

Real Madrid vs Juventus este capul de afiș al zilei din Champions League, cele două echipe urmând să se întâlnească miercuri pe Santiago Bernabeu de la ora 22:00. Tot miercuri vor mai evolua, printre altele, Liverpool, Chelsea și Bayern Munchen.

De la ora 19:45

  • Galatasaray – Bodo/Glimt / Digi 1, Prima Sport 1
  • Athletic Bilbao – Qarabag / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00

  • Real Madrid – Juventus / Digi 1, Prima Sport 1
  • Frankfurt – Liverpool / Digi 2, Prima Sport 2
  • Chelsea – Ajax / Digi 3, Prima Sport 3
  • Bayern Munchen – Brugge / Digi 4, Prima Sport 4
  • Atalanta – Slavia Praga
  • AS Monaco – Tottenham
  • Sporting – Marseille

