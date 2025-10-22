Ziua marelui meci dintre Real Madrid și Juventus – Programul complet al televizărilor din Champions League

Real Madrid vs Juventus este capul de afiș al zilei din Champions League, cele două echipe urmând să se întâlnească miercuri pe Santiago Bernabeu de la ora 22:00. Tot miercuri vor mai evolua, printre altele, Liverpool, Chelsea și Bayern Munchen.

De la ora 19:45

Galatasaray – Bodo/Glimt / Digi 1, Prima Sport 1

Athletic Bilbao – Qarabag / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00

Real Madrid – Juventus / Digi 1, Prima Sport 1

Frankfurt – Liverpool / Digi 2, Prima Sport 2

Chelsea – Ajax / Digi 3, Prima Sport 3

Bayern Munchen – Brugge / Digi 4, Prima Sport 4

Atalanta – Slavia Praga

AS Monaco – Tottenham

Sporting – Marseille