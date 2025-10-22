Explozia blocului din București: Specialiștii au descoperit cabluri electrice aflate lângă o țeavă de gaz fisurată

Anchetatorii au ridicat mai multe probe de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, inclusiv o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri electrice. Deşi ipoteza iniţială arată că este posibil ca din acel loc să fi pornit acumularea de gaz, doar expertiza va stabili exact dinamica deflagraţiei. Se verifică, însă, respectarea normativelor, pentru că s-au descoperit cabluri de curent lângă ţevi de gaz, transmite News.ro.

Poliţiştii şi criminaliştii au făcut, miercuri, noi declaraţii despre ancheta deschisă în cazul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei.

”Toate expertizele care se vor face pe probele care s-au ridicat, şi aici mă refer la conducta de gaz care a fost ridicată, care, într-adevăr, avea o fisură în ea şi celelalte cabluri electrice care au fost găsite în proximitatea acestei conducte de gaz, se vor efectua de către experţi, cei mai buni experţi din ţară”, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, directorul adjunct al Institutului Naţional de Criminalistină, Alexandru Poroşanu.

Directorul Direcţiei de Investigaţii Criminale, chestorul de poliţie Cristian Gheorghe, a precizat că, în exteriorul blocului, pe coloana de transport a gazelor, s-a găsit o fisură.

”S-a ridicat acea bucată de ţeavă, precum şi cablul electric din proximitatea acesteia, s-au făcut secţiuni şi au fost ridicate de specialiştii de la INSEMEX şi servesc, fără doar şi poate, la concluziile expertizei. Lucrurile astea, la momentul de faţă, ne creează nouă nişte premize de la care să mergem şi ne dau nişte indicii, dar nu putem să concluzionăm cu certitudine – este ipoteza principală, fără doar şi poate, dar nu puteam să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%”, a declarat Cristian Gheorghe.

El a explicat că expertizele vor stabili cauzele şi dinamica exploziei.

”Dinamica exploziei înseamna să stabilim traseul care a generat fluxul de gaze, pe unde s-au ridicat ele, unde s-a făcut acumularea respectivă şi ce a declanşat acumularea respectivă. Revenind la ţeavă şi la cablul de energie (…) asta ne va spune INSEMEX-ul, pentru că noi nu suntem specialişti să ne putem da seama în momentul de faţă dacă scurtul respectiv, făcut la cablu, ar putea să genereze o chestie de acest gen, sau dacă pe cablu respectiv a fost un scurt. Este foarte adevărat că în preziua exploziei, cei de la energie, societatea care distribuie energie, a avut un deranjament acolo în zonă”, a mai declarat Cristian Gheorghe.

Întrebat dacă se cercetează şi de ce erau cabluri de curent lângă o conductă de gaze, Cristian Gheorghe a precizat: ”Obligatoriu, obligatoriu, pentru că, într-adevăr, sunt nişte proceduri, sunt nişte stasuri pe care le luăm în calcul acum, să vedem dacă s-au respectat toate aceste proceduri şi toate aceste normative pe care societăţile trebuiau să le ia, atât cele de exploatare, cât şi cele de instalare”.

El a precizat că a fost depistat locul pe unde au ieşit gazele: ”Cum au ajuns ele sus, asta facem acum – de ce au ieşit şi de ce s-a perforat ţeava. De asemenea, desfăşurăm activităţi să vedem dacă s-au respectat normativele, dacă s-au respectat procedurile, dacă erau prea apropiate, dacă nu erau prea apropiate şi aşa mai departe. Dar lucrurile astea sunt supoziţii şi n-aş vrea să mă hazardez”.