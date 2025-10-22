G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Dezvoltării, despre locuinţele care vor fi construite în locul celor afectate…

bloc devastat de explozie
Sursa Foto: G4Media.ro

Ministrul Dezvoltării, despre locuinţele care vor fi construite în locul celor afectate de explozia din Rahova: Nu există cadru legal pentru acordarea dreptului de proprietate / Noile apartamente vor fi date cu chirie foştilor proprietari / Oamenii sunt revoltaţi

Articole22 Oct • 1.706 vizualizări 9 comentarii

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că, deocamdată, nu există cadru legal pentru acordarea dreptului de proprietate, după construirea unei noi clădiri în cazul demolării în întregime a blocului afectat de explozia din cartierul bucureştean Rahova, fosţilor proprietari ai apartamentelor din imobilul avariat. Cseke a menţionat că, în primă fază, autorităţile au creat, într-un timp foarte scurt, cadrul legal de finanţare din bugetul statului pentru realizarea unei noi construcţii în locul celei demolate. Noile apartamente ar urma să fie date cu chirie foştilor proprietari pe durata întregii vieţi şi pe maximum 20 de ani moştenitorilor minori ai acestora, cu posibilitatea de vânzare dacă locatarii o solicită, lucru care i-a revoltat la culme pe locatari. „Am întreaga compasiune pentru aceşti oameni, dar noi venim în sprijinul lor ca să putem reconstrui blocul. Aceasta este prioritatea acum, ca oamenii să-şi primească înapoi apartamentele, să se poată muta, urmând să rezolvăm pe parcurs problema juridică legată de dreptul de proprietate”, a subliniat Cseke Atilla, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministerul Dezvoltării a anunţat, marţi, că finanţează demolarea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia din 17 octombrie, şi realizarea unei construcţii noi care ar urma să intre în proprietatea statului, iar noile apartamente să fie date cu chirie foştilor proprietari pe durata întregii vieţi şi pe maximum 20 de ani moştenitorilor minori ai acestora, cu posibilitatea de vânzare dacă foştii proprietari solicită acest lucru. Ministerul menţiona că pentru includerea în program a blocului afectat, sunt necesare atât expertiza tehnică realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, cât şi raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de IGSU.

”Astăzi nu există un cadru legal pentru ca statul român, indiferent prin ce instituţie sau Primăria Generală să poată finanţa reconstrucţia unui bloc demolat. Deci în cazul în care, conform raportului de expertiză, acest bloc ar fi demolat în întregime, nu există o finanţare naţională sau locală posibilă pentru reconstrucţia acestui bloc. Ceea ce am făcut noi în trei zile, lucrând de sâmbătă până marţi, a fost aceea de a crea un proiect de act normativ pe care l-am pus în transparenţă, conform procedurile legale, şi în care creăm această posibilitate, acest cadru legal de finanţare pentru reconstrucţia acestui bloc, în cazul în care, conform raportului tehnic, se va merge pe soluţia demolării sale integrale”, a declarat, mieruri, la Digi 24, ministrul Cseke Attila.

Potrivit ministrului, în acest cadru legal sunt două variante posibile: una în care bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, asigură finanţarea pentru reconstrucţia, în aceeaşi configuraţie a blocului, a tuturor apartamentelor şi în care se prevede obligaţia statului (n. red. – care devine astfel proprietar) de a da în chirie până la sfârşitul vieţii locatarilor acel apartament cu posibilitate de vânzare oricând şi introducerea răspunderii celui vinovat de prejudiciul material cauzat şi recuperarea acestuia.

„Este evident că cineva care a produs acest prejudiciu material va trebui să dea o despăgubire egală cu valoarea acelor apartamente. Şi acest lucru se va întâmpla, sigur, când ancheta şi procedura judiciară se finalizează”, a subliniat ministrul.

Cseke Attila a spus că, deocamdată, nu există cadru legal prin care oamenii, revoltaţi că vor ajunge chiriaşi la stat, să poată redeveni proprietari pe locuinţele dintr-o clădire aflată în proprietate a statul, dar a adăugat că va trebui „lucrat pe partea juridică” în acest sens.

„Am întreaga compasiune pentru situaţia acestor oameni, dar pe partea juridică va trebui lucrat care sunt posibilităţile prin care oamenii să ajungă din nou proprietari pe o clădire care va fi reconstruită din fonduri publice şi care, cel puţin în primul moment, are proprietar cel care a reconstruit, adică statul, nu persoană fizică, ministru, nu minister, ci statul român. Astăzi nu avem cadru legal”, a punctat Cseke.

El a amintit despre cazul unei explozii petrecute la Zalău în 2007, în urma căreia blocul unde s-a produs a fost demolat, când statul „nu a intervenit, nu a creat un program de investiţii pentru reconstrucţia blocului”, ci asociaţia de proprietari a dat în judecată societatea de distribuţie a gazului, a căştigat procesul, a recuperat prejudiciul şi a fost construit un nou bloc. 

„Acum suntem într-o situaţie totuşi avansată, în sensul în care statul nu spune, dom’le, voi trebuie să-l daţi în judecată şi să vă recuperaţi banii şi după aceea vă reconstruiţi blocul, ci statul vine şi creează o posibilitate de finanţare pentru a reconstrui blocul şi vedem apoi partea juridică cum o rezolvăm cu dreptul de proprietate. Adică totuşi noi suntem într-un avans destul de mare faţă de varianta de acum 18 ani, în care oamenii de acolo au fost nevoiţi să-şi caute dreptatea şi să reconstruiască  blocul. Aici statul vine şi oferă o soluţie astfel încât oamenii să-şi recapete cât mai rapid aceste apartamente şi să se poată muta acolo unde au fost toată viaţa lor, în mediul social, în care sunt unde au în apropiere, loc de muncă, şcoală şi aşa mai departe. Urmează să vedem pe partea juridică cum rezolvăm cu dreptul de proprietate, pentru că în momentul în care se demolează dreptul de proprietate asupra apartamentului, nu mai există. Eu înţeleg şi încă o dată am întreaga compasiune pentru aceşti oameni, dar noi venim în sprijinul lor ca să putem să reconstruim blocul. Aceasta este prioritatea numărul unu, ca oamenii să-şi primească înapoi apartamentele, să se poată muta înapoi, urmând să rezolvăm pe parcurs această problemă juridică legată de dreptul de proprietate”, a conchis Cseke Attila.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie: Pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, trebuie o grilă foarte clară de salarizare

Articole17 Sep 2025
0 comentarii

Ministerul Dezvoltării a decontat peste 619 milioane de lei pentru 440 de lucrări finanţate prin programul ”Anghel Saligny”

Articole22 Aug 2025
0 comentarii

Guvernul a aprobat eliminarea indemnizaţiilor membrilor Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică / Cseke Attila: Reducem costurile serviciilor publice cu aproape 22 de milioane de lei pe an, în total. Economiile pentru 2025 sunt de 6,8 milioane de lei

Articole24 Iul 2025
1 comentariu

9 comentarii

  1. Dar de ce sa le dea drept de proprietate? Doar nu e vina statului ca oamenii nu au avut asigurarea care ii despagubea in caz de distrugere a imobilului din cauza exploziei.

    • Interesant, cand e de reparat o avarie „e proprietate privata comuna a locatarilor, trebuie sa platiti, sa nu stiu ce” , dar acum nu mai e proprietatea privata a oamenilor. Terenul de sub bloc nu era in coproprietate cumva? Ca eu stiu ca platim impozit si pe el.

    • @Rationalul – Terenul de sub bloc este, aproape intotdeauna in cesiune, adica esti proprietar pe cota parte de teren doar atat cat exista constructia (cat exista constructia, platesti impozit pe el).

    • *@Rationalul – Terenul de sub bloc este, aproape intotdeauna, in cesiune, adica esti proprietar pe cota parte de teren doar atat cat exista constructia (cat exista constructia, platesti impozit pe el).

  2. Cu chirie la prețul pieței! Data viitoare când au proprietăți să si le asigure!

    • Crezi ca asiguratorul le va plati vreun leu mai ales ca e de vina nu se stie cine? Daca se da vina pe ei ca au redeschis robinetul, ca nu aveau montate detectoare cred ca e salut popor cu despagubirea de la asigurator. Sa mai ai si norocul sa fi asigurat de vreun Euroins wanna be, ala erai oricum.

    • @Rationalul – Obligatia asiguratorului este sa plateasca despagubirea si sa se intrepte legal impotriva vinovatului (daca exista unul).

  3. Pe toata durata vietii si 20 de ani dupa copiilor minori, deci daca un batran de 75+ avea apartament acolo si mai ales dupa socul trait moare in 1-2 ani la revedere, familia nu mai pupa nimic in timp ce ministerul care probabil va fi proprietar va da apartamente la preturi de nimic cine stie caror pile. Buna afacere, ce sa zic.

  4. Au marit taxele si impozitele de pe o zi pe alta, vad ca atunci cand le convine se misca repede!
    De ce nu ar putea face „cadrul legal” la fel de repede, eventual prin asumare de raspundere (unde Bolojan+PSD+PNL+USR+UDMR se pricep)?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.