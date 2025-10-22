Ministrul Dezvoltării, despre locuinţele care vor fi construite în locul celor afectate de explozia din Rahova: Nu există cadru legal pentru acordarea dreptului de proprietate / Noile apartamente vor fi date cu chirie foştilor proprietari / Oamenii sunt revoltaţi

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că, deocamdată, nu există cadru legal pentru acordarea dreptului de proprietate, după construirea unei noi clădiri în cazul demolării în întregime a blocului afectat de explozia din cartierul bucureştean Rahova, fosţilor proprietari ai apartamentelor din imobilul avariat. Cseke a menţionat că, în primă fază, autorităţile au creat, într-un timp foarte scurt, cadrul legal de finanţare din bugetul statului pentru realizarea unei noi construcţii în locul celei demolate. Noile apartamente ar urma să fie date cu chirie foştilor proprietari pe durata întregii vieţi şi pe maximum 20 de ani moştenitorilor minori ai acestora, cu posibilitatea de vânzare dacă locatarii o solicită, lucru care i-a revoltat la culme pe locatari. „Am întreaga compasiune pentru aceşti oameni, dar noi venim în sprijinul lor ca să putem reconstrui blocul. Aceasta este prioritatea acum, ca oamenii să-şi primească înapoi apartamentele, să se poată muta, urmând să rezolvăm pe parcurs problema juridică legată de dreptul de proprietate”, a subliniat Cseke Atilla, transmite News.ro.

Ministerul Dezvoltării a anunţat, marţi, că finanţează demolarea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia din 17 octombrie, şi realizarea unei construcţii noi care ar urma să intre în proprietatea statului, iar noile apartamente să fie date cu chirie foştilor proprietari pe durata întregii vieţi şi pe maximum 20 de ani moştenitorilor minori ai acestora, cu posibilitatea de vânzare dacă foştii proprietari solicită acest lucru. Ministerul menţiona că pentru includerea în program a blocului afectat, sunt necesare atât expertiza tehnică realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, cât şi raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de IGSU.

”Astăzi nu există un cadru legal pentru ca statul român, indiferent prin ce instituţie sau Primăria Generală să poată finanţa reconstrucţia unui bloc demolat. Deci în cazul în care, conform raportului de expertiză, acest bloc ar fi demolat în întregime, nu există o finanţare naţională sau locală posibilă pentru reconstrucţia acestui bloc. Ceea ce am făcut noi în trei zile, lucrând de sâmbătă până marţi, a fost aceea de a crea un proiect de act normativ pe care l-am pus în transparenţă, conform procedurile legale, şi în care creăm această posibilitate, acest cadru legal de finanţare pentru reconstrucţia acestui bloc, în cazul în care, conform raportului tehnic, se va merge pe soluţia demolării sale integrale”, a declarat, mieruri, la Digi 24, ministrul Cseke Attila.

Potrivit ministrului, în acest cadru legal sunt două variante posibile: una în care bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, asigură finanţarea pentru reconstrucţia, în aceeaşi configuraţie a blocului, a tuturor apartamentelor şi în care se prevede obligaţia statului (n. red. – care devine astfel proprietar) de a da în chirie până la sfârşitul vieţii locatarilor acel apartament cu posibilitate de vânzare oricând şi introducerea răspunderii celui vinovat de prejudiciul material cauzat şi recuperarea acestuia.

„Este evident că cineva care a produs acest prejudiciu material va trebui să dea o despăgubire egală cu valoarea acelor apartamente. Şi acest lucru se va întâmpla, sigur, când ancheta şi procedura judiciară se finalizează”, a subliniat ministrul.

Cseke Attila a spus că, deocamdată, nu există cadru legal prin care oamenii, revoltaţi că vor ajunge chiriaşi la stat, să poată redeveni proprietari pe locuinţele dintr-o clădire aflată în proprietate a statul, dar a adăugat că va trebui „lucrat pe partea juridică” în acest sens.

„Am întreaga compasiune pentru situaţia acestor oameni, dar pe partea juridică va trebui lucrat care sunt posibilităţile prin care oamenii să ajungă din nou proprietari pe o clădire care va fi reconstruită din fonduri publice şi care, cel puţin în primul moment, are proprietar cel care a reconstruit, adică statul, nu persoană fizică, ministru, nu minister, ci statul român. Astăzi nu avem cadru legal”, a punctat Cseke.

El a amintit despre cazul unei explozii petrecute la Zalău în 2007, în urma căreia blocul unde s-a produs a fost demolat, când statul „nu a intervenit, nu a creat un program de investiţii pentru reconstrucţia blocului”, ci asociaţia de proprietari a dat în judecată societatea de distribuţie a gazului, a căştigat procesul, a recuperat prejudiciul şi a fost construit un nou bloc.

„Acum suntem într-o situaţie totuşi avansată, în sensul în care statul nu spune, dom’le, voi trebuie să-l daţi în judecată şi să vă recuperaţi banii şi după aceea vă reconstruiţi blocul, ci statul vine şi creează o posibilitate de finanţare pentru a reconstrui blocul şi vedem apoi partea juridică cum o rezolvăm cu dreptul de proprietate. Adică totuşi noi suntem într-un avans destul de mare faţă de varianta de acum 18 ani, în care oamenii de acolo au fost nevoiţi să-şi caute dreptatea şi să reconstruiască blocul. Aici statul vine şi oferă o soluţie astfel încât oamenii să-şi recapete cât mai rapid aceste apartamente şi să se poată muta acolo unde au fost toată viaţa lor, în mediul social, în care sunt unde au în apropiere, loc de muncă, şcoală şi aşa mai departe. Urmează să vedem pe partea juridică cum rezolvăm cu dreptul de proprietate, pentru că în momentul în care se demolează dreptul de proprietate asupra apartamentului, nu mai există. Eu înţeleg şi încă o dată am întreaga compasiune pentru aceşti oameni, dar noi venim în sprijinul lor ca să putem să reconstruim blocul. Aceasta este prioritatea numărul unu, ca oamenii să-şi primească înapoi apartamentele, să se poată muta înapoi, urmând să rezolvăm pe parcurs această problemă juridică legată de dreptul de proprietate”, a conchis Cseke Attila.