Ministerul Dezvoltării a decontat peste 619 milioane de lei pentru 440 de lucrări finanţate prin programul ”Anghel Saligny”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a virat suma de 619.034.395,30 de lei, pentru decontarea a 440 de lucrări finanţate prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, anunţă ministrul Cseke Attila, transmite News.ro.

Potrivit unui comunicat al MDLPA, proiectele vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, a reţelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale, precum şi a sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale.

Plăţile au fost făcute în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 42/2025 privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru anul 2025, mai precizează sursa citată.

Situaţia plăţilor efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA.