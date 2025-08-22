G4Media.ro
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 619 milioane de lei pentru 440 de…

retea termoficare
sursa foto:Nicusor Dan,Facebook

Ministerul Dezvoltării a decontat peste 619 milioane de lei pentru 440 de lucrări finanţate prin programul ”Anghel Saligny”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a virat suma de 619.034.395,30 de lei, pentru decontarea a 440 de lucrări finanţate prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, anunţă ministrul Cseke Attila, transmite News.ro.

Potrivit unui comunicat al MDLPA, proiectele vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, a reţelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale, precum şi a sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale.

Plăţile au fost făcute în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 42/2025 privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru anul 2025, mai precizează sursa citată.

Situaţia plăţilor efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

