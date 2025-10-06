BREAKING Nicușor Dan și-a numit 16 consilieri: Marius Lazurca, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Valentin Naumescu, Cosmin Soare / Vezi lista completă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan și-a numit echipa de consilieri, din care fac parte Marius Lazurca, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Valentin Naumescu, Cosmin Soare, despre care G4Media a scris încă de sâmbătă. Printre cei 16 consilieri se numără mulți colaboratori apropiați ai lui Nicșor Dan din politică (Ludovic Orban, Eugen Tomac, Valentin Naumescu), din Primăria București (Diana Pungă, Cosmin Soare, Ana-Maria Geană, Andreea Miu) și din societatea civilă (Ștefania Simion).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Consilierii prezidențiali, de stat și onorifici își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.

De notat că doi consilieri se vor ocupa de românii din Diaspora – Ana-Maria Geană (consilier de stat) și Eugen Tomac – consilier onorific.

Vezi mai jos lista completă:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Lazurca, fost ambasador la Vatican, în Ungaria și Republica Moldova, ultima oară în Mexic, este și propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE. Cei doi se cunosc de la Paris din anii 90, unde erau studenți.

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Orban a fost președintele PNL și premier. El l-a propus în 2020 pe Nicușor Dan candidat comun PNL-USR pentru Primăria București și a făcut campanie masivă pentru el. În acel an, Nicușor Dan a câștigat alegerile și a devenit primarul general al Capitalei.

Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. Naumescu este profesor universitar la UBB Cluj, fost secretar de stat în MAE și conduce un ONG care a lansat în premieră în decembrie 2024 invitația ca Nicușor Dan să fie candidat la prezidențiale. Nicușor Dan a acceptat invitația.

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Ea a fost consiliera lui Nicușor Dan și la Primăria București.

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Tomac este europarlamentar și a făcut parte din echipa lui Nicușor Dan în campania electorală din 2025.

Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025. Este avocat la cabinetul Leaua și asociații. A lucrat mult timp cu Nicușor Dan în procesele Primăriei București.

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025. Alexandru Ciurea a fost deputat USR în perioada 27 octombrie 2020 – 18 decembrie 2020, înlocuindu-l pe Nicușor Dan după ce acesta a câștigat Primăria Capitalei. Din martie 2021, Alexandru Ciurea a fost consilier juridic la Primăria Capitalei.

Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025. Ramona Dinu a fost senator USR de Constanța.

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025. Ștefania Simion e avocat și a reprezentat Asociația Salvați Bucureștiul în instanță în campania ”Salvați Roșia Montană”.

Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025. Diana Pungă e city manager al Bucureștiului din 2021 până în vara anului trecut, potrivit Libertatea. Aceasta a fost șefă de cabinet a lui Nicușor Dan în perioada în care acesta a fost deputat. A fost membră a partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, înființat de Nicușor Dan în 2015 și tranformat ulterior în USR.

Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025. În prezent este director executiv la Direcția Relații cu Publicul din Primăria Capitalei. În 2021, Cristian Roșu fusese numit de Nicușor Dan consilier în materie de call center la Primăria Capitalei. A lucrat în markentig la Electromagnetica, peste 20 de ani. Este specializat în probleme de resurse umane, consiliere financiar-contabilă, organizare evenimente și logistica necesară desfășurării activității în cadrul organizațiilor în care a activat.

Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025. Andreea Miu a fost, începând cu anul 2022, șefa de Cabinet a lui Nicușor Dan în cadrul Primăriei București.

Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025. Ștefan Dragomirescu a ocupat funcția de șef al Serviciului Administrare Sedii în cadrul Primăriei București.

Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.