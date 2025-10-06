G4Media.ro
Cine e Ana-Maria Geană, noua consilieră pentru Diaspora a președintelui: promovată de…

Nicusor Dan si Ana Maria Geana
Foto: Ana Maria Geana (dreapta) si Nicusor Dan

Cine e Ana-Maria Geană, noua consilieră pentru Diaspora a președintelui: promovată de Tănase Stamule, i-a fost consilieră lui Nicușor Dan și la Primăria București

Președintele Nicușor Dan a numit-o luni pe Ana-Maria Geană în postul de consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a numit luni 16 consilieri în total.

Ana Maria Geană i-a fost consilieră lui Nicușor Dan și la Primăria București în perioada 2021-2024, potrivit profilului său de Linkedin. Ea s-a implicat activ în campania electorală prezidențială a lui Nicușor Dan din acest an.

Ana Maria Geană a intrat în politică după ce a fost promovată de Tănase Stamule, lider PNL București, decanul Facultății de Administrarea Afacerilor (FABIZ) din cadrul Academiei de Studii Economice București. Ea a fost asistenta lui Stamule timp de un an, în perioada 2018-2019.

În 2020, Geană a devenit consiliera lui Stamule când acesta a lucrat la Secretariatul General al Guvernului (SGG), în guvernul Ludovic Orban.

Tănase Stamule este unul dintre apropiații lui Nicușor Dan, potrivit informațiilor G4Media.

În perioada 2021-2023, ea a fost și consilieră a premierilor României, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.

Ana Maria Geană este din Slatina și nu deține nici o proprietate, potrivit celei mai recente declarații de avere, din 2023.

Declarațaia de avere din 2023 arăta că ea este acționar la două companii: EVENT PLANNER AGENCY S.R.L. și CUANTISPECT S.R.L.

 

