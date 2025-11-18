G4Media.ro
Dumitru Lupescu
sursa foto: Nicusor Dan/Facebook

Nicușor Dan: Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. A fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu să-l odihnească

Articole18 Noi 0 comentarii

Președintele României, Nicușor Dan, consemnează decesul lui Dumitru Lupescu, unul dintre fondatorii Partidului politic românesc Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), pe care l-a cunoscut când era doar președinte de asociație de bloc.

„Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. Era președinte de asociație de bloc când a început construcția unor blocuri în Parcul Tineretului, în fața blocului lui. A avut curajul să se lupte cu ei în instanță. Așa ne-am cunoscut, a fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu să-l odihneasca!”, a scris șeful statului pe contul său de facebook.

