NATO testează în Polonia noi sisteme de apărare anti-dronă împotriva ameninţărilor dinspre Rusia

La 100 de km de frontiera ucraineană, soldaţi polonezi desfăşoară un antrenament de testare a unui nou sistem de contracarare a ameninţării ruse cu drone, conceput de SUA, în cadrul testului fiind lansată o dronă, relatează marţi France Presse, conform Agerpres.

Drona, ghidată de un pilot dintr-un centru de control instalat în apropiere în căutarea ţintei, este o replică a dronelor de atac pe care Moscova le foloseşte în mod regulat pentru a lovi Ucraina.

Este vorba de sistemul Merops, pe care NATO încearcă să-l implementeze în mod accelerat pentru a-şi consolida flancul estic, după ce Alianţa a trimis avioane de vânătoare pentru a doborî drone ruseşti deasupra Poloniei în septembrie.

Respectivul incident, urmat de o serie de survoluri inexplicabile de drone în alte ţări europene, a scos în mod brutal la lumină vulnerabilităţile continentului la aproape patru ani după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Ca răspuns, NATO şi-a întărit forţele la frontiera estică, în timp ce Uniunea Europeană s-a angajat să dezvolte un sistem de apărare împotriva dronelor.

La recomandarea NATO, Polonia şi România au achiziţionat rapid sisteme Merops pentru a-şi acoperi deficienţele pe termen scurt.

Tehnologia – produsă de o companie susţinută de fostul CEO al Google, Eric Schmidt – şi-a dovedit deja eficienţa prin doborârea de drone ruseşti în Ucraina.

„Sistemul este unul dintre cele mai eficiente mijloace de distrugere a dronelor Shahed lansate de Rusia”, a declarat luni generalul american Curtis King în apropiere de Nowa Deba, în sud-estul Poloniei. „Estimăm că el este responsabil pentru 40% dintre dronele doborâte în Ucraina”, potrivit lui.

Mai ales că este relativ ieftin. În septembrie, NATO a trebuit să utilizeze cele mai noi avioane de vânătoare F-35, echipate cu rachete în valoare de un milion de dolari, pentru a doborî drone ruseşti care costau doar câteva zeci de mii de dolari.

Un cost nesustenabil: Rusia a trimis în mod regulat roiuri de sute de drone în Ucraina. În comparaţie, dronele lansate de noul sistem costă aproximativ 15.000 de dolari bucata (circa 13.000 de euro).

Adică „aproximativ o zecime din costul pe care Rusia îl suportă pentru construirea şi utilizarea unui sistem de drone de tip Shahed”, subliniază generalul King.

Merops – care poate utiliza inteligenţa artificială pentru a ţinti dronele inamice – este doar unul dintre numeroasele sisteme similare pe care ţările NATO le testează în încercarea de a accelera punerea în funcţiune a unor noi capacităţi.

Trupe poloneze, române şi americane au urmat aproximativ 20 de zile de instruire pentru a putea să-l manipuleze. „Odată ce te-ai obişnuit cu el, este destul de simplu”, explică sergentul american Corey Myers. „Atât timp cât te pricepi la o manetă controller Xbox, este foarte intuitiv”, adaugă el.

Dat fiind numărul limitat de sisteme anti-drone de care dispune NATO şi zonele vaste pe care trebuie să le apere, sunt puţine şanse ca flancul estic al Alianţei să fie complet ermetizat împotriva intruziunilor ruse.

„Cred că ar fi aproape imposibil de a apăra o zonă atât de vastă în mod eficient”, apreciază Robert Tollast, expert militar la think-tank-ul britanic RUSI.

Responsabili militari şi analiştii recomandă instalarea sistemelor mai degrabă în jurul unor obiective – cheie, precum centrale electrice, aeroporturi şi baze militare.

Astfel, acestea ar putea contribui la descurajarea sau perturbarea tipului de incidente observate recent în ţări precum Danemarca, Germania şi Belgia, cu survoluri de drone dificil de interceptat folosind metode tradiţionale.

În timp ce UE încurajează dezvoltarea propriilor capacităţi, comandanţii polonezi consideră sistemul american ca fiind o etapă intermediară.

„Acest sistem a fost testat în luptă în Ucraina, iar rezultatele obţinute acolo sunt foarte încurajatoare, aşa că am decis să-l achiziţionăm ca soluţie intermediară”, confirmă generalul Stanislaw Czosnek, comandant adjunct al forţelor armate poloneze. „Apoi, ne dorim să-l înlocuim cu produse poloneze”, adaugă el.