Cazul Epstein: Camera Reprezentanților din SUA dă undă verde pentru publicarea dosarelor / Un singur vot împotrivă

Camera Reprezentanților din SUA a aprobat o lege care dă undă verde pentru dezvăluirea dosarelor legate de cazul Epstein. Măsura a fost adoptată aproape în unanimitate, anunță Corriere della Sera. Donald Trump și-a dat și el acordul pentru declasificarea documentelor legate de cazul finanțatorului condamnat pentru abuz sexual, care s-a sinucis în închisoare.

Propunerea va fi acum trimisă Senatului.

Votul în Camera Reprezentanților a fost copleșitor, cu 427 de voturi pentru și doar unul împotrivă, republicanul Clay Higgins din Louisiana.

Unul dintre susținători, deputatul Thomas Massie, și-a îndemnat colegii republicani să trimită proiectul de lege pe biroul președintelui. „Nu încetiniți procesul în Senat”, a spus el înainte de vot.

După vot, deputații democrați au aplaudat. Cu toate acestea, cazul Epstein a provocat diviziuni în rândul republicanilor.

Maga Taylor Greene s-a ciocnit cu Donald Trump tocmai pentru că președintele se opusese inițial publicării documentelor.

Președintele și-a schimbat ulterior părerea, argumentând că cazul Epstein privește doar democrații și îndemnând republicanii să voteze pentru ridicarea secretului asupra dosarelor.