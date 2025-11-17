Încă o operațiune majoră a parchetului european condus de Kovesi: Grupare de evazioniști cu TVA la combustibili destructurată în Italia, sechestru pe 260 de milioane de euro. Organizația mafiotă avea afaceri și în România
Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli, la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro aparţinând unei organizații acuzată că ar fi importat combustibil pe piața italiană pe care l-ar fi revândut apoi la prețuri extrem de avantajoase, eludând sistematic TVA-ul, scrie ANSA, citată de Rador.
Organizația este suspectată şi de spălarea a peste 35 de milioane de euro în venituri ilicite folosind conturi bancare ale unor companii cu sediul în Ungaria și România.
Măsura vizează o companie legată de șeful rețelei criminale, un antreprenor din regiunea Campania condamnat în primă instanță pe 15 octombrie la opt ani de închisoare și o amendă de 8.600 de euro, confiscarea unor active în valoare de până la 73 de milioane de euro (ultima tranșă a confiscării totale) și interdicția de a desfășura activități comerciale.
Conform anchetelor, compania, înregistrată oficial pe numele soției antreprenorului, deținea un antrepozit fiscal în Magenta (Milano) folosit pentru a facilita schemele de fraudă de tip carusel cu TVA în comerțul cu combustibili.
Gruparea, alcătuită din 59 de suspecți și 13 companii, a fost destructurată în martie 2024, prin emiterea unor măsuri pentru opt persoane, printre aceştia aflându-se şi presupușii lideri ai grupării.
O lună mai târziu, poliția financiară a identificat și confiscat active în valoare de 20 de milioane de euro, inclusiv o stațiune turistică și peste 150 de proprietăți.
Combustibilul era importat de la furnizori din Croația și Slovenia, precum și din alte țări, printr-un lanț de peste 40 de „missing traders” din Italia, care au dispărut fără a-și îndeplini obligațiile fiscale.
Anchetatorii cred că afacerea a generat facturi pentru tranzacții false în valoare totală de peste 1 miliard de euro, provocând o pierdere estimată la aproximativ 260 de milioane de euro în TVA neplătit.
Traducerea Rador: Cătălina Păunel
