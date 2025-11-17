Încă o operațiune majoră a parchetului european condus de Kovesi: Grupare de evazioniști cu TVA la combustibili destructurată în Italia, sechestru pe 260 de milioane de euro. Organizația mafiotă avea afaceri și în România

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli, la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro aparţinând unei organizații acuzată că ar fi importat combustibil pe piața italiană pe care l-ar fi revândut apoi la prețuri extrem de avantajoase, eludând sistematic TVA-ul, scrie ANSA, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Organizația este suspectată şi de spălarea a peste 35 de milioane de euro în venituri ilicite folosind conturi bancare ale unor companii cu sediul în Ungaria și România.

Măsura vizează o companie legată de șeful rețelei criminale, un antreprenor din regiunea Campania condamnat în primă instanță pe 15 octombrie la opt ani de închisoare și o amendă de 8.600 de euro, confiscarea unor active în valoare de până la 73 de milioane de euro (ultima tranșă a confiscării totale) și interdicția de a desfășura activități comerciale.

Conform anchetelor, compania, înregistrată oficial pe numele soției antreprenorului, deținea un antrepozit fiscal în Magenta (Milano) folosit pentru a facilita schemele de fraudă de tip carusel cu TVA în comerțul cu combustibili.

Gruparea, alcătuită din 59 de suspecți și 13 companii, a fost destructurată în martie 2024, prin emiterea unor măsuri pentru opt persoane, printre aceştia aflându-se şi presupușii lideri ai grupării.

O lună mai târziu, poliția financiară a identificat și confiscat active în valoare de 20 de milioane de euro, inclusiv o stațiune turistică și peste 150 de proprietăți.

Combustibilul era importat de la furnizori din Croația și Slovenia, precum și din alte țări, printr-un lanț de peste 40 de „missing traders” din Italia, care au dispărut fără a-și îndeplini obligațiile fiscale.

Anchetatorii cred că afacerea a generat facturi pentru tranzacții false în valoare totală de peste 1 miliard de euro, provocând o pierdere estimată la aproximativ 260 de milioane de euro în TVA neplătit.

Traducerea Rador: Cătălina Păunel