Calculele care-l fac campion pe Norris în F1, chiar și în „scenariul perfect” pentru Piastri
Lando Norris poate câștiga titlul mondial din Formula 1 chiar și în condițiile în care Oscar Piastri ar triumfa în toate cele trei curse rămase până la finalul sezonului din Marele Circ. Pilotului britanic îi este suficientă o clasare în spatele coechipierului său (locul 2) pentru a ridica trofeul.
Cu trei etape înainte de finalul sezonului (plus o cursă Sprint), Norris are un avantaj de 24 de puncte față de Piastri.
Indiferent de calcule, britanicul nu poate cuceri titlul mondial etapa următoare, cea din Las Vegas, nici măcar în cel mai bun scenariu: Norris să câștige, iar Piastri să nu termine în puncte.
Dacă această variantă s-ar întâmpla, atunci Norris ar avea 49 de puncte avans, iar în total ar mai fi în joc 58 de puncte. Matematic, Lando nu se poate încorona campion în Las Vegas.
Calculele sunt bune pentru Norris atunci când vorbim despre tot sezonul rămas de disputat.
Dacă Piastri ar câștiga toate cele trei curse rămase până la finalul lui 2025, Norris are o variantă „de rezervă”.
Britanicul devine campion mondial chiar și în condițiile în care Piastri ar triumfa în cele trei Grand Prix-uri: îi este suficient să termine pe locul 2 în cursele rămase: la final, Lando ar avea două puncte peste Oscar (ar pierde 22 de puncte față de rivalul său, iar în acest moment are 24 avantaj), transmite racingnews365.com.
În total, în acest moment mai sunt disponibile 83 de puncte în Formula 1, în funcție doar de ele se va stabili noul campion mondial.
Clasamentul piloților după cursa din Brazilia
- Lando Norris (McLaren) 390 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 366
- Max Verstappen (RedBull) 341
- George Russell (Mercedes) 276
- Charles Leclerc (Ferrari) 214
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Kimi Antonelli (Mercedes) 122
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
- Oliver Bearman (Haas) 40
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Liam Lawson (Racing Bulls) 36
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0
Clasament constructori
- McLaren 756 puncte / campioană
- Mercedes 398
- RedBull 366
- Ferrari 362
- Williams 111
- Racing Bulls 82
- Aston Martin 72
- Haas 70
- Kick Sauber 62
- Alpine 22.
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – Câștigător Lando Norris
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
